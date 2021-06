Kínos bakit követett el a holland válogatott védője, Matthijs De Ligt az Ausztria elleni megnyert mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.



A Juventus játékosa, miközben magyarázta az újságíróknak, hogy miként játszottak a találkozón, elmondta, hogy számára a felállás szokatlan volt.



"Elég gyakran kellett hosszú labdákat megjátszanunk. Ajax játékosként ez nekem furcsa" - nyilatkozta a sajtótájékoztatón.



Az egyik újságírónak feltűnt ez a hiba, és korrigálta is a 21 éves védőt.



"Egyébként a Juventusban játszik".



"Igen Ex-Ajax játékosként furcsa ez nekem"



Matthijs de Ligt: “Today we had to play long balls quite often, as an Ajax player it just feels weird having to do that all the time.”



Interviewer: “You play for Juventus.”



de Ligt: “Yeah, as an ex-Ajax player.” pic.twitter.com/jtp1ecSvv5