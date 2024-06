Magyarország 1-0-ra győzött Skócia ellen a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában és ezzel esélyt szerzett magának a kontinenstorna küzdelmeinek további folytatására. A mindent eldöntő találatot Csoboth Kevin szerezte, aki egyrészt pályafutása során először volt eredményes a felnőtt válogatottban, másrészt pedig az Európa-bajnokságok történetének legkésőbb esett gólját lőtte, ugyanis a 99. perc 32. másodpercében köszönt be a skótok kapujába.

99:32 - Kevin Csoboth’s winner after 99:32 was the latest goal on record in regular time at the European Championship. Dramatic. #EURO2024 pic.twitter.com/ers3NYvXBJ