„Nincs más alternatívánk, csak a győzelem!” – egyértelműsítette a célt Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a skótok elleni utolsó Európa bajnoki csoportmérkőzést megelőzően. A Nemzeti Tizenegy két vereséggel kezdte a kontinensviadalt, így győzelmi kényszerben lépett pályára vasárnap este Stuttgartban. Rossi két helyen változtatott a németek elleni kezdőcsapaton: Fiola Attilát Botka Endre, Nagy Ádámot pedig Callum Styles váltotta.



A skótok jobb szájízzel várhatták a találkozót, hiszen a házigazda ellen a nyitómérkőzésen elszenvedett kiütéses vereséget (1-5) követően Svájc ellen bravúrpontot (1-1) szereztek, így kedvezőbb pozícióból várhatták a sorsdöntő összecsapást. Steve Clarke szövetségi kapitány számára a legnagyobb kihívást a csapat vezéregyéniségének, Kieran Tierney-nek a kiválása okozta, az Arsenal bekkjét Scott McKennával helyettesítette.



Dominánsan kezdett a skót válogatott, ugyanakkor az első lehetőség a magyarok előtt adódott. Bolla Bendegúz kellemetlen, pattogós átlövését Angus Gunn hárította. Az első játékrész során jóval többet birtokolta a labdát Skócia, helyzetekig azonban a magyar csapat jutott. Kemény, olykor a durvaság határait súroló párharcok, és kivárásra alapuló játék jellemezte ezt a félidőt. Egy bal oldali szöglet utáni légipárbaj során Grant Hanley könyörtelenül arcon könyökölte Botka Endrét, a játékvezető azonban nem ítélt büntetőt, a VAR pedig meg se vizsgálta az esetet.



Félóra elteltével Szoboszlai Dominik reményteljes szabadrúgása elhalt a sorfalban. Pár perccel később Sallai Roland erőteljes próbálkozása elzúgott a kapu mellett. Öt perccel a szünet előtt a tizenhatos előteréből járt szabadrúgás a magyar csapatnak. Szoboszlai ezúttal nem lövésre, hanem beadásra szánta el magát, a hosszún berobbanó Orbán Willi kevéssel vétette el a kaput.



A fordulást követően nyolc perc elteltével megtörtént az első skót próbálkozás: Ché Adams 22 méterről megeresztett lövésétől nem emelkedett meg a pulzusa Gulácsi Péternek. Egyórányi játék után cserélt Marco Rossi, Callum Stylest Nagy Ádám váltotta. Négy minutummal később Bolla jobb oldali beadása után az előre húzódó Dárdai Márton csúsztatott kevéssel a kapu fölé.

A hetvenedik percben vérfagyasztó jelenetek játszódtak le a pályán: Szoboszlai Dominik középre ívelt szabadrúgása után a kapujából kifutó Angus Gunn elütötte Varga Barnabást, aki eszméletét vesztve elterült a földön. A rettenetes látvány ellenére a német orvosok öreguras tempóban cammogtak a pályára, majd eltakarták a magyar játékost, hogy ne látszódjon az ápolás. A Ferencváros támadója nem tudta folytatni a játékot, Ádám Martin váltotta őt, Dárdai Márton helyére pedig Szalai Attila érkezett.



Az ápolást követően őrületes hajrá vette kezdetét, mindkét csapat fejvesztve rohamozott a győztes gól megszerzése érdekében. Marco Rossi beküldte Nagy Zsoltot és Csoboth Kevint is. A rendes játékidő utolsó percében Schäfer András vállalkozott szólóra, majd szúrta rá a tizenhatosról, Gunn azonban szögletre paskolta a labdát. Egy percre rá Szoboszlai éles szögből leadott lövését is hatástalanította a hálóőr. A teljesen kinyílt védelemre egy minutummal később újabb szélsebes kontrát vezethetett a magyar válogatott, Csoboth Kevin már ekkor hőssé válhatott volna, de egy az egyben hét méterről csak a kapufát találta el. A túloldalon Scott McTominay veszélyeztetett közelről, de az asszistens lest jelzett. A slusszpoén a végén jött: egy villámgyors kontra végén Sallai Roland beadását Csoboth Kevin a kapuba passzolta, megnyerve ezzel a meccset a magyar csapat számára.



A magyar válogatott három ponttal az A-csoport harmadik helyén végzett, így megőrizte esélyét a továbbjutásra.



EURO 2024

A-csoport, 3. forduló

Skócia – Magyarország 0-1 (0-0)

Stuttgart, MHP Aréna. Vezette: Facundo Tello – argentin.

Gólszerző: Csoboth (90+11.)



(Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)