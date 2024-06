Az olasz válogatott az Európa-bajnokság címvédőjeként érkezett Németországba, de nem úgy kezdődött a torna számukra, ahogyan azt Spallettiék előre eltervezték.

A Juventus sztárja, Federico Chiesa a lefújás után elárulta, hogy azonnal a 2020-as Európa-bajnokság döntője ugrott be neki Nedim Bajrami korai – Eb-rekordot jelentő – gólja után. Viszont ahogyan akkor, a végén most is a Squadra Azzurra örülhetett.

„Le kell tudnunk zárni azokat a mérkőzéseket, ahol végig dominálunk!” – vélekedett.

„Bevillant az angolok elleni döntő első pár perce, de ahhoz a meccshez hasonlóan Albánia ellen is domináltunk.” – mondta a Sky Italiának.

Hiába a 23. másodpercben kapott gól, Olaszország már a 16. percben megfordította a találkozót.

„Úgy gondolom, hogy a korai gól felrázott minket, hiszen utána egyből támadásba lendültünk.” – tette hozzá.

Az albánok a komoly olasz dominancia ellenére kis híján kiénekelték a sajtot Olaszország szájából, Donnarumma viszont bravúrral hárított Manaj helyzeténél.

Volt, ami nem tetszett Chiesának az Azzurri játékában.

„Több gólt kellett volna szereznünk, hogy a végén ne történhessen hasonló. Ezen a szinten bármi előfordulhat. Javulnunk kell az olyan mérkőzések lezárásában, ahol dominálunk.” – mondta.

Federico Chiesát a mérkőzés legjobbjának választotta az UEFA.

(Borítókép: Image Photo Agency/Getty Images)