Az olasz labdarúgó-válogatott Bosznia-Hercegovina 1-0-s legyőzését követően hétfőn Firenzéből repül a németországi Európa-bajnokságra. A Davide Frattesi által szerzett győztes találat nem nyugtatta meg a korábbi AC Milan és Real Madrid szakvezetőt, Fabio Capellót, aki a hétfői La Gazzetta dello Sport hasábjain mondta el véleményét a nemzeti csapatról.



“Az 1-0-s győzelem Bosznia ellenében két dolgot tett bizonyossá a Németországba utazás előtt. A 2021-es címünket csakis a Wembley-ben látott Donnarummával tudjuk majd megvédeni, és Frattesi faktor lesz, akkor is ha kezd, de még inkább akkor, ha a padról száll be.”



Capello kiemelte, hogy Olaszországnak két erényt kell megcsillogtatnia az Euro2024 során, ha szeretne sikeres lenni.



“Minden másról lehet elmélkedni. Persze, nem vitás, sokkal jobb győzelemmel hangolni egy tornára, a győzelmek további győzelmeket szülhetnek, de egy héttel a kontinenstorna előtt is rengeteg a tennivaló a csapat háza táján. Spalletti nem igazán tudta saját képére formálni még a gárdát, és ez látszott vasárnap este is. Nincs valódi identitása még a csapatnak, és a védekezés sem volt mindig kellően szervezett. Ha őszinték akarunk lenni, Gigio (Donnarumma) két óriási védése is kellett ahhoz, hogy ne kapjunk váratlan pofont a bosnyákoktól.”



A korábbi angol és orosz kapitány nem állt meg itt!



„Az intenzitás egyelőre nem olyan, mint amilyet egy nagy torna megkövetel. Ezen csavarni kell egyet, hogy albánia ellenében, szombaton már megfelelő legyen. Most már olyan ellenfelek jönnek, akik az előző meccseken látottakhoz képest sokkal jobban fognak pörögni, és ezért nekünk is emelnünk kell az intenzitásunkon, valamint sokkal bátrabb futballt kell bemutatnunk.”



Capello sokkal többet vár a vasárnap gólpasszt jegyző Chiesától, és kiemelte, hogy Gianluca Scamacca, Davide Frattesi és Donnarumma kiváló teljesítményt nyújtottak, miközben Nicolò Barella Eb-n történő visszatérését kulcsfontosságúnak nevezte, hiszen a középpályás a mélységi játékot úgy segíti elő ahogy senki más a keretben. Az összegzése pedig egyértelműen pozitív!



“Az eredménnyel elégedettek lehetünk, és magabiztosan várhatjuk az Eb-t. Sok területen tudunk még fejlődni, a padról top játékos tud beszállni, és ez korábbi kapitányként ki merem jelenteni, hogy alapjaiban tud meghatározni egy ilyen tornát. Ha a játékosaink követik Spallettit, akkor merhetünk nagyot álmodni”



Az olasz válogatott június 15-én, Albánia ellenében kezdi meg Eb-szereplését, a dortmundi Signal Iduna Parkban.



(Fotó: yifan ding/Getty Images)