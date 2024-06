Az angol válogatott BL-győztes középpályása, Jude Bellingham megint történelmet írt vasárnap este, hiszen soha korábban nem fordult még elő olyan, hogy egy játékos a 21. születésnapját megelőzően 3 nagy tornán – Euro 2020, 2022-es világbajnokság és a németországi torna – is pályára lépjen. És ha már a pályán volt, gólt szerzett, meg persze minden egyéb statisztikai kategóriában is kiemelkedőt nyújtott.

Jude Bellingham’s stats v Serbia:



1 Goal

2 Clearances

3 Tackles won

4 Free kicks won

4/4 Accurate long balls

8 Ground duels won

89 Touches

96% Pass accuracy

100% Shot conversion

100% Aerial duels won



The saviour for England. pic.twitter.com/21sWvqIZYR — Statman James (@JamesStatman) June 16, 2024



A találkozó ettől még nem volt diadalmenet a korán betaláló angolok számára, sőt, a második félidőben Szerbia komoly nehézségek elé állította őket, ami nem lepte meg a szigetországiak ifjú csillagát, ami a stáb áldásos munkáját dicséri.

"Tudtuk előre, hogy a szerbek kemények, robosztusak, erősek, tele vannak hatalmas méretű palikkal. Éppen ez is jelzi, hogy alaposan felkészültünk belőlük, és ez fontos volt. A stábunk mindent jól csinált, parádésan felkészítettek minket a találkozóra, mindenki tudta, mi a dolga, amit mindannyian végre is hajtottunk. Fontos, hogy győzelemmel tudtunk kezdeni, a hangulat remek, megyünk tovább!”

A Realban 23 tétmeccsen lőtt gólt jegyző Bellingham arra is kitért, hogy az angol válogatottban is kamatoztatja majd a spanyol fővárosban tanultakat, amit jelez a vasárnapi gólja is.

"Rászoktam Madridban, hogy érkezzek középre, a kapu elé, amikor a labda kimegy a szélre. Ezt próbálom megcsinálni az Európa-bajnokság során is, és hát a kezdés kiválóan sikerült, gólt lőttem, nyertünk, elégedett vagyok."

A képen szereplő gólöröm, amelyet Tren-Alexander Arnolddal közösen adott elő a Real-klasszis pedig honnan máshonnan eredne, mint egy videójátékból.

"A gólöröm forrása egy általunk játszott, "Wolf" nevű videójáték. Ha az egyik karakter nem tudja, épp mi történik, akkor így teszi a kezét az arca elé. Szóval ez egy közös emlékekre alapozott és rögtönzött ünneplés volt."



Az angolok számára a következő erőfelmérőt majd a dánok elleni, csütörtöki csoportmérkőzés jelenti, amire viszont kevesebb ideje lesz felkészülnie Angliának. Meglátjuk, ez okoz-e problémát a vasárnap is döcögő gépezetben.



(Fotó: Facebook/England Football Team)