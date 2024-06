Ausztria viszonylag simán győzte le parádés második félidős játékának is köszönhetően a lengyel válogatottat Berlinben és szakította meg öt meccse tartó nyeretlenségi sorozatát a sasok ellen.

A meccs legjobbjának megválasztott Christoph Baumgartner így nyilatkozott a lefújást követően.



— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024

„Mindenki nagyon boldog. Hatalmas nyomás volt rajtunk, délután nem is tudtunk pihenni a mérkőzés előtt, annyira izgultunk. Megkönnyebbültünk, de tudjuk, milyen komoly feladatok várnak még ránk a folytatásban.” – kezdte a Leipzig középpályása.

„Legyőztük a németeket a felkészülés során és nagyon jó időszakot tudhatunk magunk mögött, ami miatt az emberek talán túl merész álmokat szőttek. Mi viszont sosem szálltunk el és reálisan láttuk a helyzetünket. Tudjuk, mennyire jók vagyunk. Nagy szégyen lett volna kikapnunk ma.” – reagált.

A mérkőzést így értékelte:

„Jól kezdtünk, nagy nyomás alá helyeztük az ellenfelet, aztán visszaengedtük őket a meccsbe. Tudtuk, hogy a második félidőben teljesítenünk kell, és ha valamiben, akkor az ilyen szituációk lereagálásában jók vagyunk, ezért is lett pozitív a végeredmény.”- folytatta.

„Megvolt a veszélye, hogy kiengedjük a kezünkből a mérkőzést, mert könnyedén eladtuk a labdákat, amit nem engedhetünk meg magunknak, de tudtuk, hogy bízhatunk egymásban. A szövetségi kapitány biztatott minket a félidőben, mi pedig mindent kitettünk a pályára a második félidőben.” – mondta.

„A kapitány velem külön is beszélt, támogatott a szünetben. Nagyon jó a kapcsolatunk, örülök, hogy maradt a válogatott élén. Nagy nyomás volt rajtunk, és meg szerettem volna mutatni, mennyire hálás vagyok neki, ezért is szaladtam hozzá a gólom után.” – tette hozzá a győztes gólt szerző Baumgartner.



— Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) June 21, 2024

Ausztria a D csoport utolsó játéknapján Hollandiával találkozik, és akár már egy kevés gólos vereség is elég lehet a továbbjutáshoz, egy esetleges győzelemmel viszont akár komolyabb eredményt is elérhetnek, ez persze függ a péntek este 21.00-kor rendezett holland-francia mérkőzéstől is.

Lengyelország már ma este kieshet, Lewandowskiék helyzete kezd kilátástalanná válni.

(Borítókép: Alex Livesey/Getty Images)