Wales 2-0-ra legyőzte Törökországot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, az A csoportban szerdán Bakuban.



Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

Wales-Törökország 2-0 (1-0)



Baku, Olimpiai Stadion, 20 ezer néző, v.: Artur Dias (portugál)

gólszerzők: Ramsey (42.), C. Roberts (95.)

sárga lap: Davies (92.), Mepham (92.), illetve Yilmaz (92.), Calhanoglu (92.)

Wales:



Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen (Ampadu, 73.) - Bale, Ramsey (Wilson, 85.), James (Williams, 94.) - Moore

Törökország:

Cakir - Celik, Söyüncü, Ayhan, Meras (Müldür, 73.) - Yokuslu (Demiral, a szünetben), Tufan (Yazici, a szünetben), Calhanoglu - Ünder (Kahveci, 83.), Karaman (Dervisoglu, 75.), Yilmaz

I. félidő:

42. perc: Gareth Bale hajszálpontos előreíveléssel hozta remek helyzetbe Aaron Ramseyt, aki a tizenhatoson belül levette a labdát, majd hat méterről a hálóba passzolt (1-0).

II. félidő:

61. perc: Zeki Celik szabálytalankodott Gareth Bale-lel szemben a tizenhatoson belül, annak oldalvonalánál. A büntetőt a sértett hajtotta végre, de magasan a keresztléc fölé bombázott.

This is what it means to Gareth Bale #EURO2020 pic.twitter.com/hPGwZzR9XU