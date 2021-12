J2 Hundred nevét itthon nem ismerjük, de Angliában igazi sztár. A TikTok videómegosztó oldalon 1.3M követője van, a tartalmai milliós nézettségeket érnek el. Kijelenthetjük, hogy erős befolyása van a fiatalokra. Ezért még veszélyesebb az a példa, amit most mutatott a korosztályának. Persze mindezen túl a Wembley-re nézve sem túl pozitív, hogy egy kamasz minden megerőltetés nélkül bejuthatott az Európa-bajnokság döntőjére jegy nélkül. A szóban forgó, Wembley-be belógós videót már 1.8M néző látta. Feltehetőleg a rendőrség is.



Káosz, erőszak, rasszizmus és huliganizmus. Ezek nem azok a szavak, amelyeket egy angol rajongó hallani szeretne amikor visszaemlékszik a válogatott első nagy világesemény döntőjére 1966 után. Pedig mindez megtörtént.



A helyzet már olyan komoly, hogy:



- Százával zajlanak a rendőrségi eljárások (vandalizmus, betörések a Wembley-be, verekedések az utcán és a stadionban)

- A brit parlament is napirendre vette a témát, akár 10 éves meccsektől való eltiltás járhat az online bántalmazóknak a tervezet szerint. Erről itt írtunk.

- Veszélybe kerülhet az angol-ír közös pályázat a 2030-as futball világbajnokságra

Mindez együtt alaposan megtépázta az angolok tekintélyét. A legtöbben nem arra fognak emlékezni, hogy egy gyönyörű, új stadionban zajlott az Eb több meccse és a döntő is, hanem arra, hogy Anglia leszerepelt mint szervező, mint vendéglátó.

Ha mindez nem elég, akkor jön még egy siheder, aki 13 perces videóban mutatja meg részletesen, hogy a Wembley-be be lehet lógni jegy nélkül. Még a címe is ez: Belógtunk az EB döntőre!!! (Találtunk egy titkos ajtót)





A Youtuber először csak arról beszél a videóban, hogy Londonba látogatnak, hogy megnézzék a mérkőzést TV-ben és élvezzék a város hangulatát, de később úgy döntött, hogy megpróbálnak besurrani az Eb döntő helyszínére.

A videó elején arról beszél a vlogger, hogy igazából nem is akkora szurkoló, még egy meze sincs, így be kell térnie egy sportboltba.

Ahogy beérnek Londonba megmutatják az utcákat, mintegy kordokumentot szolgáltatva, hogy a már a meccs előtt milyen állapotok uralkodtak az utcákon.



A fiatal influencer láthatóan tényleg ismert, ugyanis az utcán rendre megállítják, pacsiznak vele.

Később megérkeznek az angoll futball szentélyéhez, ahol sokáig kereseik a fogást a biztonsági rendszeren.



Ekkor történi az egyik legelképesztőbb jelenet. A kamasz kamerával a kezében megpróbálja megvesztegetni a a biztonsági őrt!

- Mennyibe kerül?

- Tessék?

- Mennyibe kerül, hogy bejussunk? Nem vagyunk csavargók, fizetni akarunk érte.

- Nem engedhetlek be. Nem tehetem, szeretem a munkám!





Ok, akkor belógunk, folytatja a vlogot J2Hundred. Nem adták fel, addig bolyongtak a stadion körül, amíg megtalálták a rést a pajzson.



Több(!) helyen is áthatoltak illegálisan úgy, hogy senki nem állította meg őket.

Először átmásztak a külső kordonon.

Később egy detektoros ellenőrzést is láttak, ahol egyszerűen NEM voltak őrök.

Végül találtak egy falat, ami olyan lapokból állt, amin némi szenvedéssel akkora rést nyitottak, hogy befértek. Ekkor már többen voltak velük, mindegyikük beszökött.



Ezek után már csak annyi dolguk maradt, hogy felmenjenek a lépcsőn, helyet foglaljanak a fizető szurkolók között és élvezzék a meccset. A srácok a lépcsőre ültek le, de ott sem kérdezte senki, hogy hol a jegyük, miért a lépcsőn ülnek.



Azt kijelenthetjük, hogy ha ilyen egyszerűen, tervezés nélkül, spontán ötletekkel be lehet jutni a Wembley-be egy világeseményen, akkor a biztonsági rendszer gyakorlatilag nulla. Ezek a srácok bármit bevihettek volna a zsebükben vagy a táskájukban. Senki nem állította meg őket, senki nem kérdezte meg, hol a jegyük, senki nem vizsgálta át őket, hogy nincs-e náluk bármi tiltott, vagy veszélyes eszköz!

J2Hundred így kommentálta a 11-es rúgásokat:



- Nézd a csalódottságot az arcunkon! Mennyi mindent megtettünk, hogy bejussunk. Mindezt miért? Azért, hogy lássuk Angliát veszíteni.



Anglia valóban vesztes. Elbukták a döntőt. De ez a kisebbik kár, hiszen meggyőzően játszottak végig egy Eb-t és megszerezték az ezüstöt. A legnagyobb veszteség azonban, hogy egy világ látta az apokaliptikus állapotokat Londonban, az utcai zavargásokat, a verekedéseket, a jegy nélkül belógók százait, az online rasszizmus berobbanását. Ezek után nehéz lesz elhitetni, hogy Anglia képes egy világeseményt biztonságosan megrendezni.

Végül pedig azt is meg lehet állapítani, hogy J2Hundred is vesztes. Ha egy ilyen vicceskedő, de valójában törvénysértő akciót feltesz a Youtube-ra és a TikTok-ra, nehéz elképzelni, hogy a rendőrség ne kapná el a megtévedt influencert napokon belül.





J2Hundred, a börtönből nehéz lesz vlogot streamelni!

