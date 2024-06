Anthony Gordon nagyszerű idényt futott a Newcastle-el, a Premier League-ben 11 gólt és 10 gólpasszt jegyzett, viszont az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Gareth Southgate mégis csak a padon számolt vele eddig az Európa-bajnokságon. A Szlovénia elleni 0-0-s meccsen kapott néhány percet, és rögtön a beállása után már többet csinált, mint például Bukayo Saka, aki majdnem végig játszott. A 23 esztendős Gordon őszinte interjút adott a sok angol szurkoló számára csalódást keltő mérkőzés után.

Az angol támadó hozzátette, nem hiszi, hogy a stressznek és a nyomásnak köszönhető a gyenge teljesítmény, de Anglia három mérkőzés alatt csupán két gólt rúgott. Gordon kiemelte, reméli a folytatásban jobb meccseik lesznek és elkezd beindulni a támadójáték.

"I think we can do so much better"



