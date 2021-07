Az angolok jutottak másodikként a labdarúgó Eb döntőjébe, miután hosszabbításos mérkőzésen 2-1-re legyőzték a dánokat.

Az angolok nagy lendülettel vetették bele magukat a játékba, a dánok pedig már néhány másodperc elteltével szabálytalanságot követtek el. Delaney belerúgott Sterlingbe, pár pillanat múlva azonban folytatódhatott a mérkőzés. Az angolok a folytatásban is nyomás alá helyezték ellenfelüket, de a dánok stabilan védekeztek. Az első jelentősebb megmozdulásra a 7. percig kellett várni, ekkor Phillips labdaszerzését követően Kane adta be Sterlingnek, ő azonban nem érte utol a labdát. Két perccel később ismét Sterling került főszerepbe, Sakához próbálta eljuttatni a játékszert, de Christiensen szerelte őt.

A 10. percben a túloldalon Maehle próbált megindulni, de Walker még időben utolérte. A dánoknak egy minutummal később is volt egy lehetőségük, Damsgaard törhetett volna kapura, kissé azonban elbambult.



A 13. percben a túloldalon Mount vette célba a kaput, lövését Vestergaard blokkolta. Két perccel később Kane vágta volna rá, de a léc fölé lőtte. A 17. percben Pickford adta el a labdát amiből Damsgaard indult meg, majd Braithwaite-nek passzolt, aki közel húszról lőtte mellé.



A 24. percben a dánok vezettek szép támadást, de hiába cselezgetett szépen Larsen, Walker megálljt parancsolt. Jöhettek volna az angolok, ám Maguire eladta a labdát, Dolberg pedig eljuttatta azt Damsgaardnak, aki tíz méternél kicsit távolabbról lőtte bal felső mellé. A 28. percbenismét Walkernek kellett mentenie, Braithwaite próbálkozott fejjel.



Negyedórával az első játékrész vége előtt a dán Damsgaard végett el hibátlan szabadrúgást 23 méterről, és bevette az angol kaput. A dánok ezzel átvették a vezetést. Az angoloknak ezzel megdőlt a gól nélküli szériájuk, de Pickford így is beállította a hazai rekordot.



A 34. percben Philips elől mentett Vestergaard. Két perccel később az angolok jutottak szabadrúgáshoz, de ami sikerült az egyik oldalon az nem sikerült a másikon. Tovább próbálkoztak az angolok Kjaer azonban elfejelte előlük a labdát.

Az angolok hiába próbálkoztak, 38. percben Sterling lövését remekül véfte Schmeichel, azonban nem bírták sokáig a dánok. Kane indítása után Saka passzolt Sterlingnek, aki elől Kjaer próbált menteni, de a lábáról a kapuba pattant a labda. Ez volt a torna 10. öngólja.

Nem csüggedtek sokáig a vendégek, a 42. percben Braithwaite indult meg, lövésig azonban nem jutott.

45 perc leteltével szólt a síp, hosszabbítás nélkül ért véget az első játékrész.

A második játékrész kezdetére egyik kapitány sem módosított a keretén, de a meccs iramában sem állt be sok változás.



A 47. percben Kane tette volna oda a labdát Sterlingnek, de Schmeichel résen volt. Három perccel később Maguire könyökölte meg csúnyán Kjaert, így villant az első sárga. Az 53. percben Dolberg vette célba a jobb alsót, Pickford azonban nagyot nyújtózott. A labda maradt a dánoknál, de az angol hálóőr Braithwaite beadását is elcsípte.



A következő percekben ismét a dánok kezébe, vagy inkább lábába került az irányítás, Dolberg Maguire lábai közt gurított a kapuhoz.



A 60. percben magukat hozták nehéz helyzetbe a dánok, Sterling beadásából kis híján újabb öngólt szereztek. Az angolok növelték a nyomást, két perc múlva Mount indult meg, de a labda elakadt Kjaerben. A 64. percben ismét Mount próbálkozott, de Schmeichel megint a helyén volt. Közben Christensen maradt lenn a földön, de az ápolást követően vissza tudott térni.







A dánok ezt követően hármas cserét eszközöltek. Stryger helyére Wass, Damsgaardéra Poulsen, míg Dolbergére Norgaard érkezett. Nem sokkal később az angolok is frissítettek, Grealish váltotta Sakát.



A 72. perctől angol pillanatok jöttek. Előbb Shaw szabadrúgását kellett Christiansennek mentenie Kane elől, majd Mount kapuralövését fogta Schmeichel. Ezt követően Kane zúgott el a tizenhatoson belül, a VAR szerint azonban először az angol volt szabálytalan.



A 78. percben Cristiansen mentetett nagyot, de közben mmegsérült, így Andersen váltotta. A 80. percben Phillips bombázott a jobb kapufa mellé. az utolsó negyedórában kissé beszorultak a dánok, de a 90. percig nem tudták gólra váltani a helyzeteiket az angolok.

Hat perces hosszabbítás következett. A 94. percben Phillips lőtt nagyot, de a léc fölé ment. Az utolsó percekben sem csökkentették a hazaiak a nyomást. Az utolsó előtti Percben Kanet buktatták, de a szabadrúgásból sem voltak eredményesek az angolok. A bíró a 97. percig engedte a hazaiak próbálkozásait, ekkor azonban szólt a síp, Jöhetett a hosszabbítás!

A hosszabbítás első perceiben nagyon úgy tűnt, hogy a dánok kezdenek fáradni, az angolok pedig komoly fejtörést okoztak nekik. Előbb Andersennek kellett Sterlinget szerelnie, majd Kane lövését Schmeichel hárította. Nem sokkal később ismét Sterling kapott főszerepet, Kane-nek ívelt be, de a vendégek ezt is mentették.

Az északiak szinte el sem jutottak az angol kapuig, de hősiesen védekeztek, egészen a 102. percig.

Ekkor Sterling kiharcolt egy büntetőt. A szituációt hosszú percekig nézték vissza, a maroknyi dán szurkoló imádkozva várta az ítéletet, amit azonban nem változtattak meg.Kane tizenegyesét Schmeichel védte, de a kipattanó Kane-hez került és ekkor már nem hibázott. Ezzel 2-1-re átvették a vezetést az angolok.

Az első 15 percre hármat tett rá a játékvezető, egy hosszabb ápolás miatt ekkor azonban már nem történt nagy változás.

Az utolsó tizenötre Trippier jött be Grealish helyére. A lelátókon angol örömünnep kezdett kibontakozni, míg a dán drukkerek egyre többször szegezték az ég felé tekintetüket. Az utolsó negyedórában a játék áttevődött az angolok térfelére. A dánok növelték a nyomást, pedig hosszú percekig emebrhátrányban játszottak, mivel Jensen megsérült, az északiaknak pedig nem volt több cseréjük. A 115. percben Braithwaite lőtt kapura, szöglet lett belőle.

4 perccel a vége előtt ismét szöglethez jutottaka dánok, Andersen elől azonban elfejelték az angolok. Az utolsó percben Schmeichel védett még egy utolsót, az angol szögletből azonban már nem született találat.

Ezzel az angolok 2-1-es győzelemmel bejutottak a döntőbe, így 55 év után játszhatnak ismét bajnoki címért világversenyen.

Az angolokra az olaszok várnak a kontinenstorna utolsó mérkőzésén.

