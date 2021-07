Miután az angol válogatott drámai módon elbukta az Európa-bajnokság fináléját Olaszország ellen. A találkozó előtt és után történtek azonban élénken megmaradnak a futballszurkolók emlékeiben.

A döntő előtt a szurkolók egy része jegy nélkül szeretett volna bemenni a stadionba, ami hajmeresztő jeleneteket váltott ki.

Sport365.hu - Az angol huligánok ütöttek, akit láttak, az olaszokat, de még egymást is Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) vezérigazgatója szerint szigorú büntetés vár azokra a szurkolókra, akiknek nem volt jegyük a vasárnapi angol-olasz Európa-bajnoki döntőre, mégis benyomultak a Wembley Stadionba. Mark Bullingham hétfőn teljes körű vizsgálatot ígért az ügyben, és hangsúlyozta, a rendőrséggel együttműködve minden érintettet azonosítani fognak, és megakadályozzák, hogy ilyesmi még egyszer előforduljon.

Kedden délután kiderült, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség eljárást indított az angol szurkolók ellen a viselkedésük miatt.

A büntetőpárbajt követően a hibázó angol játékosok faji megkülönböztetésnek voltak kitéve a közösségi médiában.

Sport365.hu - "Lehet kritizálni a teljesítményemet, mert nem ment be a büntető, de soha nem kérek bocsánatot, azért aki vagyok" Marcus Rashford, Jadon Sancho és Bukayo Saka miután az Európa bajnokság döntőjében a tizenegyespárbajban rontottak, faji megkülönböztetés áldozatává váltak a közösségi médiában. Rashford esetében azonban még ennél is súlyosabb dolog is történt. Tönkretettek valami nagyon szépet, nagyon nemeset.

Emiatt Anglia jelentős hátrányba kerülhet a 2030-as világbajnokság megrendezésének pályázatával kapcsolatban.

A West Ham United egykori védője, Anton Ferdinand úgy véli, Angliának meg kell tiltani, hogy világeseményt rendezzenek, amíg a pályán kívül nem tudnak rendet rakni.

„Ennek következménye kell, hogy legyen.” – mondta a védő arra a kérdésre, hogy Angliától el kell-e venni a világbajnokság rendezésének lehetőségét.

"Ebből okulnak az emberek, hajlandónak kellene lenni az újdonságokra. Ez komoly probléma. Nyitottnak kellene lenni, különösen akkor, amikor a dolgok diszkriminatív oldaláról beszélünk.Sokan, akik trágárul kiabálnak be, nem fogják megérteni, hogy mi is valójában ez. Amit tehetnek, megpróbálják megérteni. Most más világban vagyunk ez egy multikultúrális probléma. Már nem csak az etnikai kisebbségben élők beszélnek erről. Itt az ideje, hogy ezek az emberek jelen legyenek a mai társadalomban. Azok, akik tudják, hogy ez nem helyes, nem mernek róla beszélni.Erről a problémáról mindenkinek beszélni kell és az embereknek befogadóvá kellene válniuk.”

Borítókép: GettyImages

Forrás: Givemesport.com