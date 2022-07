22 évvel ezelőtt Thierry Henry brillírozott Alessandro Nesta és Fabio Cannavaro ellen, amikor Franciaország legyőzte Olaszországot az Európa-bajnokság döntőjében.



Thierry Henry, akit joggal tartanak a Premier League történetének egyik legjobb játékosának, pályafutása során rengeteg remek védővel találta szembe magát. Azonban talán soha nem nézett szembe olyan remek védelemmel, amilyen az olasz Nesta-Cannavaro páros volt. A nemzeti csapat a 90-es években és 2000-es években nem feltétlenül, hozta a BL-ben és az UEFA-kupában játszó klubcsapatok színvonalát, de bejutott a 2000-es Eb-döntőbe, ahol a világbajnok Franciaország várt rá.



Abban a fináléban az akkor még csak 22 éves Thierry Henry brillírozott. Nemrég elterjedt az interneten egy felvétel, amin jól látszik, hogy a francia szinte rettegésben tartja az ellenfelet, amely csak egy sor szabálytalanság árán tudta megállítani őt.





22 year-old Thierry Henry terrorising Canavarro, Nesta and the whole Italy defence during the final of Euro 2000 pic.twitter.com/ho1CXp2QUr