Tudott volt már a Belgium – Ukrajna mérkőzés előtt is, hogy egyetlen megszerzett ponttal ott lehetnek a következő körben a „Vörös Ördögök”, igaz egy esetleges győzelemmel a csoportelsőséget is bezsebelhették volna. S mivel ez utóbbi nem valósult meg, a könnyebb ág helyett a nehezebbre került a Tedesco-csapat, amely legközelebb majd az egyik topfavorit Franciaországgal találkozik.

Minden tény birtokában a belgák meccs végi, „labdatartós-időhúzós-szögletzászlónálácsorgós” taktikája kiverte a biztosítékot a belga szurkolók körében, akik hangos pfújolással jelezték nemtetszésüket, ami pedig az ünnepelni készülő csapatnak nem tetszett. Ezért a lefújás után a csapatkapitány Kevin De Bruyne a társakkal abban egyezett meg, hogy nem mennek oda a belga tábor elé, megköszönni a meccs közbeni szurkolást. A belga sajtó és minden belga érzelmű szurkoló ezt ki is kérte magának, amire érkeztek a játékosok reakció, és a döntés mögötti érvek ismertetése.

„Továbbmentünk és büszkék vagyunk erre. Nem értjük, miért ez a jutalmunk a szurkolóinktól. Csalódottak vagyunk emiatt” – mondta Yannick Carrasco – „Közösen döntöttünk az öltözőbevonulás mellett, mert a pfújolás, a füttykoncert nem normális. Kis nemzet vagyunk, amely most már minden nagy tornán szerepel, erre mindig emlékezni kellene.”

