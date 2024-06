Rémálomszerű kezdése ellenére – az Eb-történelem leggyorsabb gólját lőtték az albánok Olaszország kapujába – győzni tudott az Azzurri, és a korai kapott góltól függetlenül is pozitívan nyilatkozott a csapat egyik belső védője, Alessandro Bastoni.

„Senki nem ilyen kezdést vizionált, minden előzetes tervet dobhattunk a kukába, hiszen 50 ezer ember előtt játszva azonnal az első percben gólt kaptunk. Ez akár meg is törhette volna a csapatot, de szerintem jól reagáltunk, és éppen ezért büszke vagyok a társakra.”

A társak pedig az Inter védőjére, ugyanis az ő fejese, majd Barella távoli lökete kellett az olasz fordításhoz, és persze győzelemhez. Bastoni a hátvédsorról, azon belül is a sokak által meglepetésre válogatottá váló, alig néhány hete bemutatkozó Riccardo Calafiorival való együttműködés állapotáról is nyilatkozott. no meg arról, hogy mindketten bal lábbal szeretnek leginkább labdához érni.

„Sosem értem ezt a két bal lábas belső védővel gondjai lesznek a csapatnak témakört, hiszen rengetegszer látunk két jobb lábas védőt egymás mellett játszani, ami senkinek nem szúrja a szemét. Amúgy Riccardóval könnyű a dolgom, tehetséges, és szerintem a köztünk lévő kémia napról-napra javul!”

Az olasz azt is elárulta, hogy egyik legkorábbi, labdarúgással kapcsolatos élménye Németországhoz, és a 2006-os világbajnoki címhez fűződik.

„Hét éves voltam, de mindenre tisztán emlékszem. Ráadásul találkozunk is azon csapat tagjaival a tornát megelőzően, és bár mindenki azt várta, hogy majd arról beszélnek, mennyire koncentráltnak kell lennie egy ilyen tornán, ők inkább arra buzdítottak minket, hogy ne foglalkozzunk a külső tényezőkkel, a nyomással, csak próbáljuk élvezni a játékot meg a tornát. Remek tanács volt!”

Csütörtök este jöhet az újabb „élvezkedés”, hiszen a spanyolok ellen folytatódik az Eb Bastoniék számára.



(Fotó: Andreas Rentz - UEFA/UEFA via Getty Images)