9-10. Magyarország – Portugália 3-3 (Euro 2016 - csoportkör)

Egy generáció élte le úgy az életét kishazánkban, hogy nemzeti válogatottunk semmiyen eseményre nem jutott ki 1986 után, de a kvalifikáció kapujáig is csupán egyszer értünk el, aminek 1-12-es pofon lett a vége. Éppen ezért a 2016-os Európa-bajnokságon letudott magyar összecsapások mindegyike élénken beleégett minden magyar sportbarát memóriájába. Felsorolásunkat a nemzetközi sajtó által felkapottabb, Cristiano Ronaldo komoly dühkitörését is kiváltó 3-3-as döntetlennel nyitjuk. Ahol háromszor vezetve végül kiharcoltuk a csoportelsőséget, a későbbi Eb-győztessel szembeni „remi” révén!

Where did you watch this game?



Hungary scored three in a thrilling draw with Portugal at EURO 2016!#EURO2020 | @MLSZhivatalos pic.twitter.com/r1PWMYNQZp — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 13, 2020

9-10. Magyarország – Ausztria – 2-0 (Euro 2016 - csoportkör)

Abban maradtunk a szerkesztőségen belül, hogy ha nincs ez a mérkőzés, akkor nincs a portugálok elleni „csoda” sem! 30 év utáni első, nagy torna keretein belül letudott nyitómeccsünkön Alaba az első percben a kapufát találta el, ám a „sógoroknak” ennyi jutott, és nem több. Mert előbb Szalai, majd Stieber Brodeaux-ban lőtt góljai egy egész országot emeltek euforikus állapotba, olyan helyre, ahol emberemlékezet óta nem jártunk! Ölelkező, könnyező magyarok szerte kis hazánkban, totálisan lebénult, hömpölygő embertömeg a körúton, önfeledt boldogság, kedden este 20.00-kor. Ezt kaptuk ettől a találkozótól. És ennél talán sokkal többet is.

Zoltán Stieber #OTD: Hungary beat Austria 2-0 at EURO 2016 with goals from Ádám Szalai and Stieber!



@MLSZhivatalos pic.twitter.com/cDituWyrJh — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2020

8. Görögország – Portugália – 1-0 (Euro 2004 – döntő)

Az egyik legemlékezetesebb kontinenstornává vált a 2004-es – ezen írásunkban elevenítettük fel a teljes torna történéseit –, méghozzá azért, mert minden idők legváratlanabb győztesét prezentálta. Otto Rehhagel görög kapitány abszolút célfutballt játszatott korlátolt képességű keretével, amely azonban működött. És bár lehet, hogy kiégette a nézői szemeket a görög emberfogás és a kizárólag rögzített helyzetekből összehozott kevés gólhelyzet, a rendező portugálokat kétszer is legyőzték a torna során – a nyitómeccses 2-1 sokkjánál is nagyobbat szólt a finálé 1-0-s diadala. Hariszteaszék pedig örökre Istenekké váltak hazájukban!

The only 4th of July worth celebrating - the final of EURO 2004.



When Basinas, Charisteas, Karagounis, Katsouranis, Nikopolidis, and Zagorakis proved that defence is the best form of attack.pic.twitter.com/LiyXK9khwU — Ruchir Sharma (@ruchirsharma_1) July 4, 2021

7. Csehszlovákia – NSZK – 2-2 – büntetőkkel 5-3 (Euro 1976 – döntő)

A regnáló Európa-, és világbajnok Német Szövetségi Köztársaság top favoritként vágott neki a négyszereplős jugoszláviai Eb-nek, ahol a csehszlovákokkal kerültek szembe a fináléban. 25 perc után már kettővel vezettek északi szomszédaink, hogy Müller szinte azonnal szépítsen. Viszont ezután egészen a 89. percig képtelen volt feltörni a rivális védelmét a nyugat-német támadószekció, ugyanakkor Hölzenbein révén mégis ki tudták harcolni a hosszabbítást. Ahol nem esett újabb találat, jöhetett a büntetőpárbaj. A csehek 4-3-as előnyéig egyik fél sem rontott, ám Uli Höneß igen. Ekkor lépett a labda mögé, ötödik csehszlovák rúgóként Antonin Panenka, tudva, hogy ha betalál Sepp Maier kapujába, Európa-bajnokok lesznek. A többi pedig futballtörténelem!

6. Franciaország – Olaszország – 2-1 (Euro 2000 – döntő)

Sok szakíró által minden idők legkiválóbb Európa-bajnoksága volt a 2000-es, ahol a finálét két gigász vívta. Már a döntőbe jutása is kacifántosra sikeredett mindkét főszereplőnek – a franciák az Abel Xavier-kezezéséért megítélt Zidane büntetővel és aranygóllal kerültek az arany közelébe, míg a rendező hollandok összesen 5 büntetőt rontottak el az olaszok elleni elődöntőben – hogy ezek után is tartogasson még drámát a torna. A franciák ugyanis a 94. percben Wiltord révén tudták hosszabbításra menteni a finálét, majd a csereként beálló Trezeguet örökre emlékezetes aranygóllal ültette fel a vb-címvédő franciákat Európa trónjára is.

Há exatos 23 anos:



A França vencia a Itália por 2-1 na final da Euro 2000, com gol de ouro de David Trezeguet na prorrogação.



Nostálgico! pic.twitter.com/LTaDyECwy5 — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) July 2, 2023

Folytatása következik!

(Fotó: X/GOAL Colombia)