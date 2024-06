A skótok például azt, amely kijutatta őket az Európa-bajnokságra. Steve Clarke csapata ugyan ezúttal is csak az ellenfél öngólja segítségével szerzett meg egy pontot, de ez most mindenképpen reményt adhat a számukra. Ha Skócia ugyanis legyőz minket vasárnap este, akkor nagy valószínűséggel ott lehet a négy legjobb csoportharmadik közt.

"Ezt vártuk el a csapattól, ezt a játékot. Így játszottunk az elmúlt három-négy évben. Tudtuk, mit kell tennünk. Ez egy jó csapatteljesítmény volt egy jó ellenféllel szemben, és remek reakció a nyitómeccs kiábrándító éjszakájára. A tanulság, hogy még mindig élünk" – nyilatkozta Steve Clarke a skót szövetségi kapitány.

"Nem voltunk ott az első meccsen. Ma este eltökéltek voltunk és ennek meg is lett az eredménye.”

A svájciak ugyan nem győztek, de mégis szinte már ünnepelhetik a továbbjutást. Ideális esetben, ha legyőzik a németeket vagy ikszelnek velük, akkor a csoport első vagy második helyén mennek tovább. Hogyha kikapnak, akkor a meglévő négy pontjuk szintén elég lehet akár a második helyre, de négy ponttal csoportharmadikként is tovább lehet majd kerülni.

"Ha összehasonlítjuk az első két mérkőzést, akkor egyértelműen Skócia okozott nekünk több problémát, különösen az első félidőben. Nehéz meccs lesz Skócia és Magyarország között. Két meccset játszottunk és négy pontunk van. Meglátjuk, mi történik majd Németország ellen." – nyilatkozta a mérkőzés után Murat Yakin, a svájci kapitány.

"Tudtuk, hogy Skócia visszatér, hiszen az első meccsen a büszkeségük is megsérült. Nagy nyomásra számítottunk a részükről és ez így is történt. Megnyerhettük volna a meccset, de a remény nagyon keveset számít az ilyen találkozókon. Minden a minőségről szól, amit a pályán produkálsz. Németország látványos futballt játszott ma is. Így alig várjuk, hogy játszhassunk ellenük. Az egy érdekes meccs lesz, efelől nincs kétségem."

Minden kérdésre persze legkorábban vasárnap este kapunk majd választ.

(Fotó: Getty Images)