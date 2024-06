Skócia megérkezett Münchenbe, a válogatott játékosaira pedig különleges fogadtatás vár, hiszen egy üdvözlőbulit rendeztek a helyiek a vendégeknek, ahol bajor és skót kulturális különlegességek is műsorra kerültek.

Sőt az Aston Villa középpályását, John McGinnt a bajor táncosok behúzták az első sorba, hogy kipróbálja a Plattlert, hogy milyen sikerrel, arról a videó tanúskodik.

Kérdés, hogy a jókedv megmarad-e szombat reggelig, hiszen a 2024-es Európa-bajnokságon június 14-én, pénteken, Németország Skóciával mérkőzik meg a nyitómérkőzésen a müncheni Allianz Arénában.

(Fotó: facebook/Scotland National Team)

.#Scotland arrive in Germany and John McGinn joins in Bavarian dance. pic.twitter.com/EdcpWWZ2Og