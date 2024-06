Magyarország 1-0-ra nyert Skócia ellen a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének zárófordulójában és ezzel esélyt teremtett magának a továbbjutás lehetőségére. A mérkőzés több szempontból is drámai csatát hozott, s ellenfelünk nem volt messze attól, hogy a 79. percben büntetőt kapjon, talán jogosan. Willi Orbán ugyanis ekkor kissé ügyetlenül próbálta meg szerelni Stuart Armstrongot, a skót támadó pedig elesett és valóban volt kontakt a két játékos között, de a bíró sípja néma maradt.

"100%, hogy ez büntető volt. Valahol, valaki magyarázza el nekem, hogy miért nem volt az. Ez teljesen egyértelmű, tiszta. Egygólos meccs volt, ha megkapjuk a tizenegyest, másképp is alakulhatott volna. Van más véleményem is az esetről, de ezeket most nem mondom el..." - nyilatkozta a meccset követően Steve Clarke, Skócia szövetségi kapitánya.

Scotland were denied a penalty late on in the game with this collision with Stuart Armstrong and Will Orban



The referee didn’t give it but Scotland fans and a majority feel it is a penalty ………#EURo2024 pic.twitter.com/TJnd23Fzva — Foot_ballNews4U (@Foot_ballNews4U) June 23, 2024

A mérkőzésen Facundo Tello, argentin játékvezető dirigált, egyetlen nem európai bíróként. A skótok kapitánya pedig kiemelte, szerinte csak európai bíróknak kellene meccset vezetni. Tello korábban fújt már a Törökország-Georgia összecsapáson, ott nem igazán lehetett rá panasz, viszont Clarke leszögezte, hogy a dél-amerikai játékvezetés hagy maga után kivánnivalót, és nem érti, az UEFA-nak miért kellett őt alkalmaznia. Az ok egyébként az, hogy mindkét kontinensre mind az UEFA, mind a CONMEBOL küld bírói csapatot a másik földrész tornájára, egy amolyan meghívásos csererendszer keretein belül.

'European competition, might have been better to have a European referee'



Steve Clarke was not happy with Argentine referee Facundo Tello after not awarding a penalty to Scotland #BBCEuros #Euro2024 #SCOHUN pic.twitter.com/RHwepmIBHN — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) June 23, 2024

Andy Robertson a meccset követően arról beszélt, mindent beleadtak, de a magyarok jobbak voltak a végén és kontrából betaláltak. Szerinte, sokat birtokolták a labdát az első félidőben, de nem tudtak mit kezdeni azzal és hiányzott az élesség a támadójátékukból.

