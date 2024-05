A Newcastle és a Tottenham a Premier League végeztével játszott egy nem túl szokványos barátságos mérkőzést Ausztráliában, amely büntetők után 2-1-re végződött a Szarkák javára, és amely egyébként pont ezen okok miatt nem is volt túl népszerű az angol drukkerek körében. Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Gareth Southgate kedden jelölte ki bő, 33 fős keretét a 2024-es Európa-bajnokságra, amelynek tagja természetesen a Newcastle védője, Kieran Trippier is, aki a nemzeti együttes egyik alapembere. A Háromoroszlánosok mestere pedig most izgulhat játékosáért, ugyanis ennek a felkészülési meccsnek a 37. percében le kellett cserélni a 33 éves védőt, ráadásul kisebb sérülése után jegelték a bokáját.

Southgate egyébként több nagy nevet is kihagyott a bő keretből, többek között Marcus Rashfordot, Jordan Hendersont, Jadon Sanchot és Raheem Sterlinget is. A szövetségi kapitányoknak június 8-ig kell kijelölniük a szűkített 26 fős végső csapatot a nyári Európa-bajnokságra. Trippier bekerülésének egyébként az egyik oka, hogy bal oldali védő poszton Luke Shaw még sérüléssel bajlódik - ámbár lehet, hogy az Eb-re már felépül - és a Newcastle futballistája tud azon a poszton is játszani.

Anglia június 3-án barátságos meccset játszik Izlanddal, majd június 7-én Bosznia-Hercegovinával csap össze, az Európa-bajnoki nyitótalálkozóra pedig június 16-án kerül számukra sor Szerbiával szemben. A többi csoportmérkőzést Dániával (június 20.) és Szlovéniával (június 25.) játsszák.