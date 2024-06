5. Jugoszlávia – Spanyolország – 3-4 (Euro 2000 - csoportkör)

Ha önmagában a 7 lőtt gól nem volna elegendő érv valaki számára a listán elfoglalt helyezésre, teszünk mellé körítést is. A spanyoloknak csak a győzelem jelentett továbbjutást a negyeddöntőbe, a Milosevicséknek sokkal nagyobb mozgásterük volt, egy vereség persze megpecsételhette volna sorsukat. És akkor jöjjenek a gólszerzők, illetve a gólok időpontjai: Milosevics, 30. – Alfonso, 38. – Govedarica, 50. – Munitis, 51.. Ment az adok-kapok, amely alaphangulatot a 63. percben egy jugoszláv piros lap még pikánsabbá varázsolt. A 75. percben egy kavarodás után Jugoszlávia újra előnybe került. És a 94. percig semmi sem változott, Kralj parádézott a kapuban. Ám ekkor jött egy lerántás, tizenegyes, és Mendieta belőtt büntetője. A 95. percben pedig a spanyol eksztázis, Alfonso győztes gólja! Hogy aztán néhány nappal később, a 8 között fellépve mindkét gárda számára véget érjen a torna.

4. Németország – Törökország – 3-2 (Euro 2008 – elődöntő)

A 2008-as Európa-bajnokság első elődöntőjében Törökország korán előnybe került, annak ellenére is, hogy a keret 9 tagja nem állt Fatih Terim kapitány rendelkezésére sérülés, avagy eltiltás miatt. A németek ezt követően Schweinsteiger góljával szinte postafordultával egalizáltak, majd úgy nézett ki, Miroslav Klose 79. percben lőtt találata minden nyitott kérdést lezárt. Pedig a párharc csak ekkor kezdődött igazán. A 86. percben Semih Sentürk egyenlített. Jöhet a hosszabbítás!? Dehogy jöhet, sokkal inkább érkezett Philipp Lahm, aki válogatottbeli karrierje során 5 gólt jegyzett – ez a 90. percben jegyzett bomba a rövid felsőbe Eb-döntőt ért!

3. Horvátország – Spanyolország – 3-5 - hosszabbítás után (Euro 2020 – nyolcaddöntő)

A legutóbbi Eb egyik nyolcaddöntője kerül fel képzeletbeli dobogónk legalsó fokára. Mindent megkaptunk ettől a párharctól, amit egy futballmeccstől várhat az ember: sosem látott öngólt Pedritől; fordítást és magabiztosnak tűnő előnyt; utolsó percekben ledolgozott két gólos hátrányt, hosszabbításra mentve a csatát. Majd pedig egy olyan ráadást, ahol az esélyesebbnek gondolt spanyolok már nem kegyelmeztek a horvátoknak. Egy olyan találkozón, amely minden idők második legtöbb gólját hozó Eb-csörtéjévé vált.

2. Franciaország – Svájc – 3-3, büntetőkkel 4-5 (Euro 2020 – nyolcaddöntő)

Valami lehetett a levegőben 2021. június 28-án, ugyanis az Euro 2020 másik, ezen a napon rendezett nyolcaddöntője is fordulatos, gólzáporos derbit hozott, azzal a különbséggel, hogy a francia – svájci párbaj bombameglepetést jelentő továbbjutóval ért véget. Semmi nem utalt erre a végkimenetelre, hiszen bár Svájc szerzett vezetést a 15. percben, egy remek negyedóra, és Benzema két, illetőleg Pogba egy találatával kényelmes előnyből várhatta a végjátékot a Deschamps-legénység. Ekkor viszont jött előbb újra Seferovic a 81. percben, majd egy les okán érvénytelenített svájci találat, ami után Gavrinovic nem csüggedt, hanem inkább úgy döntött a 90. percben, hogy szabályos gólt is szerez, hosszabbításra mentve a találkozót. Ott már nem változott az eredmény, nem úgy a büntetőpárbajban, ahol az első 9 rúgó nem rontott, ellentétben Kylian Mbappéval, akinek a jobb oldali kapufa mellé tartó lövését Yann Sommer hárította, ezáltal kiejtve a torna egyik nagy favoritját!

1. Franciaország – Portugália 3-2 (Euro 1984 – elődöntő)

Nehéz volna azt állítani, hogy Franciaország 1984-es Eb-sikere a szerencsén múlt volna, hiszen a hazai rendezésű eseményen dominálták legtöbb riválisukat a gallok! Ugyanakkor az elődöntőben minden tudásukra, no meg ahogy az lenni szokott némi mázlira is szükségük volt Portugália két vállra fektetéséhez. Mert bár korán előnyt szereztek Domergue révén, amit negyedórával a lefújás előtt egyenlített ki Jordao. Jött a ráadás, ahol óriási meglepetésre a luzitánok kerültek előnybe, megint Jordao köszönt be Nats kapujába. A 114. percben robbant a Velodrome stadion, Domergue egalizált. Ekkor úgy tűnt, tizenegyespárbajra szorítkozik a rendező, ám a világ akkori talán legjobbja, a tornán végül 9 gólt szerző Michel Platini a 119. percben fantasztikusan érkezett egy kavarodásnál, s döntőbe lőtte hazája válogatottját. Megágyazva a francia nemzeti csapat első komoly, nemzetközi trófeájának, ezzel téve még "történelmibbé" ezt az Eb-meccset.

