Mindkét gárda vereséggel kezdte a tornát, a horvátok 3-0-ra kaptak ki a spanyoloktól, míg az albánok - akik Eb-csúcsot jelentő 23 másodperc után már vezettek az olaszokkal szemben - 2-1-re maradtak alul.

Albánia Laci fejesével vezetett, majd a születésnapos Kramaric egyenlített ki. Gjasula szerzett egy öngólt és a hajrában szintén ő egyenlített. Az egy pont pedig mind a két együttesnek ugyannnyira rossz, mint jó.

Sylvinho az albán szövetségi kapitány összességében elégedetten nyilatkozott a mérkőzés után.

„Az egész meccset nehéz elemezni egyben. Az első félidőben nagyon jól teljesítettük, a másodikban több mint 15-20 percig voltak nehézségeink, de a meccs végén megérdemeltük a döntetlent.”

Az első gól szerzője Laci szerint még nem úsztak el a továbbjutási esélyeik.

„Meg kell várnunk a spanyol-olasz meccs eredményét, hogy tisztábban lássunk. De ahogy láthatta eddig is mindenki, soha nem adjuk fel, és mindent megteszünk Spanyolország ellen is. Ez lesz a döntő."

A túloldalon a meccs emberének választott Andrej Kramarićnak felemás érzései voltak a „szülketésnapi meccse után”:

"Nem gondoltam volna, hogy ilyen kiábrándultan ünnepeljük a születésnapomat. Sokkal szebb lett volna, ha elhoztuk volna mind a három pontot. Ez így volt az utolsó másodpercekig, de ilyen a futball, néha az utolsó másodpercben lő a csapatod gólt, néha pedig akkor kapsz.”

Az egy pontos horvátok továbbjutási esélyeiről így nyilatkozott:

„Tudjuk, hogy most mi vár ránk. Mindig a lehető legnehezebb úton kell megoldanunk a dolgokat, az utolsó másodpercig küzdve és harcolva. Legyen ez most is így, és ha Isten úgy akarja, akkor tovább tudunk majd jutni ebből a csoportból. Tisztában vagyok vele, hogy Olaszország ellen játszunk, amely szerintem a legjobb csapat a csoportban, de most pont ellenük kell győznünk a továbbjutáshoz."

A záró körben hétfőn a horvátok a címvédő olaszokkal, az albánok pedig a spanyolokkal találkoznak.

