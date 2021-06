A részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság egyik társházigazdája, a dán együttes pont nélkül várja az Oroszország elleni, hétfői zárómérkőzését a B csoportban, ennek ellenére továbbjutási helyzete nem reménytelen.

Dánia a finnektől 1-0-ra, majd a világranglistát vezető belgáktól 2-1-re kapott ki Koppenhágában, és harmadik csoportmeccsén sem kell kimozdulnia otthonról, miután az ugyancsak társrendező oroszokkal szintén a Parken Stadionban találkozik.



Dán győzelem esetén az oroszokat akár meg is előzhetik, hiszen pontszámban beérnék a riválist, és ilyenkor az egymás elleni eredmény rangsorol. Sorsuk viszont két vereség után már nemcsak a saját kezükben van, a biztos továbbjutást jelentő második hely eléréséhez az is kellene, hogy a már nyolcaddöntős belgák a finnek ellen is igazolják a papírformát, és nyerjenek. Belgiumnak viszont Szentpéterváron már a döntetlen is csoportelsőséget érne.



Kasper Hjulmand, a dánok szövetségi kapitánya kiemelte: tisztában vannak a tét nagyságával és a mérkőzés súlyával, de nem szabad megengedniük, hogy az nyomásként nehezedjen rájuk.



"Mindannyian tudjuk, mi a következménye a görcsös akarásnak. Kiegyensúlyozottnak kell maradnunk, és elkerülni, hogy hibázzunk. Egy jó rivális ellen jó mérkőzésre számítok" - közölte a szakember.

Várható kezdőcsapatok:



Finnország:

Hradecky - O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio - Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala - Pukki, Lod

Belgium:

Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, Lukaku, E. Hazard

Oroszország:

Szafonov - Barinov, Divejev, Dzsikija - Mário Fernandes, Zobnyin, Ozdojev, Karavajev - Mirancsuk, Dzujba, Golovin

Dánia:

Schmeichel - Maehle, Kjaer, Christensen, Wass - Damsgaard, Höjbjerg, Delaney - Poulsen, Cornelius, Braithwaite

Borítókép: Vincent Van Doornick/Isosport/MB Media/Getty Images