Dánia egy nemzetként érzi úgy, hogy a VAR és Michael Oliver játékvezető főszereplői voltak a nemzeti válogatott Eb-búcsújának. Előbb egy milliméteres lest fújt be az angol játékvezető -amiből amúgy éppen Andersen szerzett volna vezetést a dánoknak -, majd néhány perccel később jött a védő kezét éppenhogy súroló Raum beadás, amely után VAR-ellenőrzést követően érkezett a tizenegyes megítélése, és Havertz vezető gólja.

A találkozó után Andersen nem próbálta meg elrejteni csalódottságát s felháborodottságát.



„Őrült döntés volt erre tizenegyest ítélni. Nem lehet hát mögé tett mancsokkal focizni. Raum fél méterről eltrafálta az ujjbegyemet, nem látom, ezt miként tudtam volna elkerülni.”

"Andersen"



Porque convirtió un gol para Dinamarca, se anuló el VAR, y después hizo una mano en su área, y el árbitro cobró penal por el VAR. Lo llevás a garchar a un lugar lleno de mujeres y se acuesta con un trava, está re mufado el danés hijo de re mil puta. pic.twitter.com/Ty0dkCj6ib — Tendencias Deportes (@TendenciaDepor) June 29, 2024

A Crystal Palace hátvédje az érvénytelenített gólját is kommentálta.

„A lest sem volt egyszerű látni. Nagyítóval kellett keresni, szabad szemmel sima egyvonal a dolog. De a kezezés volt az igazi őrültség. Ez is mutatja, apróságok döntötték el a párharcot. Meggyőződésem, hogy ha megadják a gólunkat, nyerjük a mérkőzést is.

Azt is próbálták megtudakolni Andersentől, hogy oliverrel beszélt-e az esetekről, amire velős, már-már csipkelődős-odamondós választ adott.

„Manapság már nincs jogod a játékvezetővel diskurálni.”

Dániának pedig már nincs joga folytatni az Eb-t, ki-ki maga döntheti el, hogy ebben mennyi szerepe volt a játékvezetői felfogásnak.



(Fotó: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)