Markus Söder bajor miniszterelnök védelmébe vette azt a rendelkezést, miszerint a pénteken rajtoló labdarúgó Európa-bajnokság müncheni mérkőzéseit - köztük a június 23-i német-magyar összecsapást - 14 ezren tekinthetik meg az Allianz Arénában.

A szervezők a múlt héten jelentették be, hogy a stadion húszszázalékos kihasználtság mellett működhet a kontinensviadal alatt.

Német- és Bajorországban többen kritikákat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy a pandémia alatt lehet-e ennyi embert biztonságosan beengedni az Eb-meccsekre, ugyanakkor Söder az ARD szerdai adásában elmondta: most a fertőzési gyakoriság és az oltottak magas száma, valamint a biztonsági előírások (például távolságtartás, maszkviselés, be- és kilépési protokoll) együttesen lehetővé teszik 14 ezer néző beengedését.



Söder hozzátette: ez egy komoly teszt lesz arra, hogy a jövőben további sport- és más kulturális eseményeket is nézők előtt rendezhessenek.

A bajor tartományi vezetés sokáig nem adott garanciát az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA) arra, hogy szurkolók lehessenek a müncheni mérkőzéseken. Az UEFA végrehajtó bizottsága április végén úgy döntött, hogy München a helyszínek között marad, ugyanakkor a szövetség azt akarta, hogy meccsenként legalább 14 500 néző leülhessen az Allianz Aréna lelátójára.

A németek mindhárom csoportmeccsüket a bajor fővárosban rendezik: június 15-én a világbajnok francia, 19-én a címvédő portugál, majd június 23-án a magyar válogatott lesz az ellenfél Münchenben.

Borítókép: Maja Hitij/Getty Images