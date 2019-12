A tegnapi sajtótájékoztatón nemcsak az derült ki, hogy Rodrigo Corrales érkezik jövőre a Veszprém férfi kézilabda csapatához, hanem az is, hogy az idény végén befejezi profi pályafutását a Telekom Veszprém rutinos hálóőre Sterbik Árpád. A sajtótájékoztatón Nagy László a Telekom Veszprém sportigazgatója elmondta, hogy telefonon közölte vele Sterbik, hogy visszavonul, pontot téve ezzel a találgatások végére.

A sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy a Magyar Marketing Szövetség a Telekom Veszprémet mint brandet választotta meg az év sportcsapatának. Rodrigo Corrales, Sterbik utódja elmondta, hogy fontos szerepet játszott a Veszprém edzője David Davis, illetve Nagy László jelenléte a csapatnál.

Sterbik Árpád második ízben volt a Veszprém hálóőre első ízben 2001 és 2004 között, ekkor is, és a tavalyi szezon végén is BL döntőt játszhatott a csapattal.





Borítókép: telekomveszprem.com