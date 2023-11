Izgalmas mérkőzéseknek lehettünk szemtanúi a Bajnokok Ligája keddi játéknapján.



A korai, 18 órás meccsek közül a Lazio-Celtic simának ígérkezett, és az is lett, az olaszok simán nyertek, így mint kiderült, bebiztosították továbbjutásukat a csoportjukból.

A Sahtar Donyeck 1-0-ra verte az Antwerpent, ezzel nyomást helyezve a Barcelona csapatára. Mint tudjuk, az esti meccsen a katalánok egygólos hátrányból, 2-1-re verték a Portót, a két Joao, Cancelo és Félix góljaival.

A Feyenoord hazai pályán 3-1-re veszített az Atlético Madrid ellen, így a hollandok kiestek, a matracosok pedig a Lazióval kézenfogva masírozhatnak a nyolcaddöntőbe.

Az AC Milan nagy meglepetésre viszonylag simán, 3-1-re kikapott hazai pályán a Dortmund ellen, pedig Giroud 11-esével még ők szerezhettek volna vezetést. A francia kihagyta, a sors fintora pedig az volt, hogy néhány perccel később a németek is büntetőhöz jutottak, azt viszont Reus bevágta.

Itt a másik meccs is meglepetést okozott, ugyanis a Newcastle idegenben az utolsó pillanatokig nyerésre állt a PSG ellen, de egy véleményes tizenegyessel egyenlítettek a párizsiak, így pontot mentettek.

