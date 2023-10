Izgalmakból nem volt hiány Antwerpenben és Madridban sem, mindkét meccsen öt-öt gól született.

Royal Antwerp FC - Sahtar Donyeck

A 33. percben már kettő-nullra vezettek a hazaiak, előbb Arbnor Muja, majd fél órával később Michel-Ange Balikwisha talált be. Az elsőhöz hasonlóan második félidő 3. percében is gól született, Danylo Sikan szépített. A 71. és a 78. perc között megfordította az állást a vendégcsapat,a veterán Rakickij egyenlített, míg Sikan révén pedig már vezettek is.

A 90+7. percben Toby Alderweireld megmenthetett volna egy pontot, de a büntetője kimaradt, a végeredmény 2 - 3.



Atletico Madrid - Feyenoord

Mario Hermoso öngóljával a 7. percben a hollandok kerültek előnybe, de örömük nem tartott sokáig, a 12. minutumban Morata egalizált. Bő félórányi játékot követően megint a vendégek szereztek vezetést, a szlovák válogatott David Hancko góljával. Az Atleti a félidő vége előtt Griezmann ollózós találatával egyenlített.

A második játékrész elején Morata megint beköszönt, először vezettek a hazaiak, amit meg is őriztek a meccs végéig, a végeredmény 3 - 2.

Borítókép: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images