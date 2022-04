Thomas Tuchel, a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Chelsea vezetőedzője a negyeddöntő első mérkőzésén elszenvedett hazai vereség után azt emelte ki, hogy egyénileg veszítették el a formájukat és a motivációjukat.

A Chelsea azt követően maradt alul 3-1-re a Real Madriddal szemben, hogy szombaton a bajnokságban ugyancsak házigazdaként 4-1-re kikapott a Brentfordtól. Tuchel - akinek Lőw Zsolt a másodedzője - elmondta: a problémáik miatt közösen kell vállalniuk a felelősséget.



"Ez mindannyiunkra tartozik, rám is. Egyénileg veszítettük el a formánkat és a motivációnkat. Nyilvánvaló, hogy a válogatott szünet óta nem ugyanazok vagyunk, mint korábban, és erre nincs magyarázatom" - mondta a német szakvezető.



Hozzátette: sokkal jobb játékra képesek, amellyel lényegesen több fejtörést okozhattak volna a Real Madridnak, de messze elmaradtak a saját szintjüktől.



"Ez azért különösen kiábrándító, mert az ilyen esték azok, amiken mindennek a helyén kellene lennie. Elérkezett az időszak, amikor nagyon gyorsan véget kell vetnünk a vesztes meccseknek és a kapott góloknak, mert a szezon döntő részéhez érkeztünk" - nyilatkozta Tuchel.



A szerdai összecsapás főszereplője a vendégcsapat három gólját szerző Karim Benzema volt. Carlo Ancelotti, a Real Madrid olasz edzője egy finom borhoz hasonlította a 34 éves francia támadót, aki az életkorral párhuzamosan válik egyre jobb futballistává. Hozzátette: Benzema egyre többször bizonyul a csapat vezérének és egyre fontosabb szerepet tölt be.









"Teljesen komplett, nemcsak csatárként, hanem futballistaként. Sok gólt lő, ami nagyon fontos, de a labda nélküli játékban is sokat segít. Boldogok és szerencsések lehetünk, hogy nálunk játszik" - nyilatkozta. Ancelotti szerint "elképesztő" teljesítményt nyújtottak a Stamford Bridge-en, de a párharc egyáltalán nem lefutott, a kétgólos előny birtokában is nehéz visszavágóra számít.



A másik szerdai párban a Bayern München 1-0-ra kikapott a Villarreal otthonában. A spanyol együttes edzője, Unai Emery kiemelte: a hazai győzelem semmit sem ér, ha jövő kedden, a németországi visszavágón nem sikerül befejezniük a munkát.



"Azért vagyunk itt, hogy megpróbáljunk elődöntőbe jutni. Nem fogunk azzal foglalkozni, hogy most milyen jól játszottunk és győztünk, nemcsak felvettük a versenyt a Bayernnel, hanem jobbak is voltunk. Boldog vagyok, de óvatos. Van hátra egy meccs, és szeretnénk búcsúztatni a Bayernt, ami nagyon nehéz feladat. Amennyiben ez nem sikerül, akkor elégedetlen és frusztrált leszek, függetlenül a mostani meccstől" - mondta.



A vesztes bajorok szakvezetője, Julian Nagelsmann elismerte: nem játszottak jól és megérdemelten szenvedtek vereséget.



"Az első félidőben a védekezésünkből hiányzott az erő és túl kevés helyzetet alakítottunk ki. A szünet után nyílt játékba bocsátkoztunk, feladtuk, hogy kontroll alatt tartsuk a mérkőzést, mert kétségbeesetten törekedtünk a gólszerzésre, miközben kaphattunk volna két újabb gólt" - mondta.



A németek rutinos támadója, Thomas Müller is azt emelte ki, hogy sokkal rosszabbul is végződhetett volna számukra a mérkőzés, és nagyon össze kell szedniük magukat a visszavágóra.

