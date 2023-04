Kedd este a Manchester City kétvállra fektette a Bayern Münchent, 3-0-ra győzték le a bajorokat.



Ennek ellenére a németek frissen kinevezett edzője, Thomas Tuchel pozitívan beszélt játékosairól és az összecsapásról.

„Maga az eredmény természetesen elég fájdalmas. Viszont ma kicsit beleszerettem a csapatomba és abba, ahogyan szerepeltek. Furcsán hangzik, de nagyon szórakoztató volt. Csupán a jó formánk hiányzott és egy kis önbizalom.” – nyilatkozta a meccs után a Prime Video-nak.

„Nem tudok megbarátkozni az eredménnyel. Olyan szakaszokban kaptunk gólokat, amikor mi voltunk a jobbak. Brutálisan megbüntettek minket.”



„2-0-ig nagyon jónak tartottam a teljesítményünket. Az eredményről nem szeretnék beszélni, legyen elég annyi, hogy a 70. percig remek játékot láttam a fiúktól.”

Tuchel: “I fell in love with my team yesterday night, with the way they performed” #FCBayern



“Football is football. And a match in Germany is a match in Germany. Everything can happen. It will not be over until we are under the shower”. pic.twitter.com/uE8O6LBN8r