Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig magyar válogatott középpályása szerint "még semmi nincs veszve" a csapat számára a Bajnokok Ligája csoportkörében, amelynek harmadik fordulójában a skót Celtic együttesét fogadják a lipcseiek szerda este.

A 21 éves játékos a lipcsei klub keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, bár egyelőre nem sikerült pontot szerezniük a főtáblás küzdelmek során, még mindig megvan az esélyük arra, hogy a nyolcaddöntőbe jussanak, és - mint fogalmazott - természetesen ez is a céljuk.



"A BL-ben futballozni mindig nagy megtiszteltetés, és ahogyan a csapatunkat ismerem, a Celtic ellen is mindent beleadunk majd, egymást segítve és egymásért is küzdve" - jelentette ki a középpályás, aki szerint a Sahtar Donyeckkel szemben 4-1-re elveszített első csoportmeccsük óta sikerült fejlődniük, érettebben és változatosabban játszanak.



"Ugyanakkor nem akarok túl sokat beszélni arról, ami korábban volt. Tanultunk a Sahtartól elszenvedett vereségből, szerdán pedig 100 százalékos teljesítményt kell nyújtanunk. Fontos, hogy mindenki a legjobb tudása szerint játsszon, és egymásért is küzdjünk, mert akkor az eredmények is jönni fognak" - mondta Szoboszlai.



A futballista arról is beszélt, hogy a szeptember elején vezetőedzőnek kinevezett Marco Rose stílusa nagyon közel áll hozzá, valamint köszönetet mondott azért, hogy az új tréner eddig minden tétmérkőzésen a kezdőcsapatba jelölte.



"Szeretném, ha ez folytatódna, ezért minden nap nagyon keményen dolgozom és igyekszem a lehető legjobb teljesítményt nyújtani mind az edzéseken, mind pedig a meccseken" - fogalmazott Szoboszlai.



A Bajnokok Ligája F csoportját a címvédő Real Madrid vezeti 6 ponttal, második a Sahtar 4-gyel, harmadik a Celtic 1-gyel.

A Leipzig-Celtic mérkőzés szerdán 18.45 órakor kezdődik, a következő fordulóban, jövő kedden pedig a skótok fogadják a német csapatot Glasgow-ban.

