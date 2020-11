A Ferencváros a szlovén WFC Pomurje csapatával találkozik a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában.

Az egymérkőzéses párharcot - amint az az európai szövetség (UEFA) oldalán olvasható - idegenben kell megvívnia a fővárosi együttesnek, a győztes a 32-es főtáblára kerül. A találkozót november 18-án vagy 19-én játsszák.

#UWCL second qualifying round draw in full



Ties 18 and 19 November - winners join 22 teams entering in the round of 32 https://t.co/85DUuFsflF pic.twitter.com/PpRljtE8tc