A 2021-es Bajnokok Ligája döntőjében a Chelsea 1-0-s győzelmet aratott a Manchester City felett. A sikerben nagy szerepe volt N’Golo Kanténak is. Teljesítményével a francia válogatott labdarúgó kiérdemelte a meccs játékosa címet. A 30 éves játékos gyakorlatilag majdnem mindent megnyert, amit futballban meg lehet, mégis a szerény szó az, ami őt a legjobban jellemzi.



Felipe Saad, aki a Ceanben játszott együtt Kantéval, egyszer meghívta őt a születésnapi bulijára. A francia válogatott játékosa megérkezett a bulira, majd elnézést kért barátjáról, mivel nem tudta mivel lephetné meg őt, hiszen sosem hívták meg még születésnapi ünnepségre.

N’Golo Kanté and his family.



A humble, yet truly legendary man. pic.twitter.com/DxbKE6XTBq