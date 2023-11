Őrült gólparádi tele fordulatokkal – röviden így lehetne összefoglalni a Galatasaray-Manchester United Bajnokok-ligája mérkőzést.

Alig 18 perc után Alejandro Garnacho és Bruno Fernandes góljaival a vendégek már 2-0-ra vezettek, ekkor úgy tűnt, hogy biztos győzelemre mennek, sőt McTominay találatával 3-1-es előnyben is álltak. Ám színre lépett Andre Onana és Hakim Ziyech. A manchesteriek kapusa kirúgásokkal, a hazai szélső pedig két szabadrúgásból szerzett góllal. A marokkói futballista még egy gólpasszt is kioszott Kerem Akturkoglunak.

A Galatasaray nagyszerű visszatérésén azonban maradt egy kisebb folt. A BeIN Sports elemzése megállapította, hogy Ziyech azért szerezte a Galata első gólját, mert csapattársa, Mauro Icardi szabálytalankodott. Nevezetesen, miközben a marokkói szabadrúgást végzett el, az olasz mindössze 61 centiméterre volt a United játékosától, Rasmus Hojlundtól, aki sorfalban állt, amikor lőtt. Ez ellenkezik a labdarúgás szabályaival.

If three or more defending players form a wall... all attacking players must remain at least one metre from the wall until the ball is in play.



