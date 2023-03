Áldatlan állapotokat hagytak maguk után a meccsre igyekvő szurkolók Nápolyban, ahol a Napoli a Frankfurt gárdáját fogadja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.



A helyi hírek szerint az észak-nápolyi Atalanta szurkolók csatlakoztak a radikális frankfurti szurkolói körhöz, hogy közösen szálljanak szembe a Napoli ultráival.

Hiába rendelt el a város megemelt rendőri ügyeletet, a szurkolók mégis egymásnak tudtak feszülni, ahol a repkedő kövek és üvegpalackok mellett autók is lángra kaptak.

