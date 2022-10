Hordágyon kellett levinni a pályáról Gulácsi Pétert a szerda esti mérkőzés 10. percében.

Az orvosi csapat azonnal vizsgálatok alá vetette Gulát, ennek hála már a Lipcse által hivatalos közölt diagnózisunk is van.

Gulácsi elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a jobb térdében. Ez egy súlyosnak mondható sérülés, a német csapat közleménye szerint hosszú kihagyás vár a magyar hálóőrre.

A klub további vizsgálatok alá veti a napokban a kapust, egyelőre azonban még a műtét sem kizárható.

Péter Gulácsi suffered a serious knee injury in the 10th minute of our match against Celtic. Our captain sustained an anterior cruciate ligament tear in his right knee and will be out for a lengthy period of time.



Further examinations will follow in the coming days. pic.twitter.com/90Zd18uZLU