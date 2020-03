Diego Simeone nem rejtette véka alá örömét, amikor csapata a hosszabbításban legyőzte a Liverpool gárdáját a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

A heves vérmérsékletéről is ismert edző jellegzetes mozdulatát már fel is kapták. Ahogy elnézzük balettáncosnak és futónak sem lenne rossz, bár valószínűleg azért marad a futballpálya környékén.

