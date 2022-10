Mohamed Salah a Bajnokok Ligája történetének leggyorsabb mesterhármasát rúgta, miközben a Liverpool felmosta a padlót a Rangers csapatával.

Salah a kispadról állt be csereként, és mindössze hat perc tizenkét másodperc alatt három gólt szerzett a második félidőben, miközben Jürgen Klopp csapata 7-1-es győzelmet aratott Glasgow-ban.

A Liverpool egy korai Scott Arfield-góllal került hátrányba, de nem sokkal később sikerült egyenlítenie, Roberto Firmino egy szöglet után fejelt a kapuba. A brazil a szünet után megszerezte második találatát is, mielőtt Darwin Nunez is gólt szerzett volna, ami arra késztette Kloppot, hogy több változtatást is eszközöljön. Négyet cserélt a német szakember, köztük Salah is beállt. Az egyiptomi támadó rögtön gólt szerzett, majd négy perccel később megszerezte második találatát is, két perccel később Salah harmadszor is megverte McGregort egy újabb csavart lövéssel. A mérkőzés utolsó pillanataiban még szebbé alakították az estét a Liverpool játékosai, amikor Harvey Elliott élete első Bajnokok Ligája góljával koronázta meg a győzelmet.

