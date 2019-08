Szerhij Rebrov vezetőedző szerint az a legfontosabb, hogy a Ferencváros minden szituációra készen álljon a Dinamo Zagreb ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján.

"A stratégiát megváltoztatjuk, mert a hazai összecsapás más taktikát igényel" - jelentette ki az ukrán szakember, de a szakmai részletekbe már nem kívánt belemenni, nehogy felfedje kártyáit a rivális előtt. - "Az első meccsen volt már olyan, hogy vezetett az ellenfél, akkor jól reagált a csapat, amelynek most is készen kell állnia minden szituációra."

Rebrov az MTI érdeklődésére elmondta: a horvát bajnok a Ferencváros eddigi legerősebb riválisa a szezonban, és elsősorban a rivális támadójátékát tartja kiemelkedőnek. Ugyanakkor hozzátette: a futball nemcsak támadásból áll.



"Nem foglalkozom az esélyekkel. A Valletta ellen mi voltunk a favoritok, mégis nehéz párharc volt, a Ludogorec ellen a rivális volt az esélyes, mégis továbbjutottunk" - mondta a tréner azzal kapcsolatban, hogy a zágrábi 1-1-es döntetlennel a zöld-fehérek várják kedvezőbb helyzetből a keddi találkozót.



"Nekem minden meccs ugyanolyan fontos. Persze a Ferencváros 24 éve nem szerepelt a BL főtábláján, ez pluszt ad a mostani meccs fontosságához" - mondta Rebrov.

Az edző kitért az OTP Bank Liga elmúlt két idényében gólkirály Davide Lanzafame hétfői távozására is. Szerinte a játékosok jönnek és mennek, ami normális egy klub életében, és ez nincs másként a Honvédhoz visszatérő olasz csatár esetében sem.



A Ferencváros játékosa, Tokmac Nguen azt emelte ki, hogy nagyon jó csapat ellen játszanak, de idegenben is megvoltak a gólszerzési lehetőségeik, itthon pedig szeretnének még támadóbb szellemben futballozni.



"Mindenki boldog lenne, ha továbbjutnánk" - jelentette ki a kenyai származású norvég támadó, aki az egyik legjobb edzőnek tartja Rebrovot, akivel eddig dolgozott.



A visszavágó kedden 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában, a párharc továbbjutója pedig már mindenképpen valamelyik kupasorozat csoportkörében játszhat. A győztesre a norvég Rosenborg vagy a szlovén Maribor vár a BL-selejtező utolsó körében, míg a vesztes a litván Suduvával vagy az izraeli Makkabi Tel-Avivval csap össze az Európa-liga főtáblájáért.

Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images