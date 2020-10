Szerhij Rebrov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője az FC Barcelona otthonában elszenvedett 5-1-es Bajnokok Ligája csoportmérkőzésen az utolsó két bekapott gól miatt csalódott kissé.

Az ukrán szakember az MTI kérdésére a találkozót követően sajtótájékoztatón a Camp Nouban elmondta, a találkozó elején jól futballozott a magyar együttes, amely helyzeteket alakított ki és akár gólt is szerezhetett volna. Ugyanakkor a Barcelona vezető gólját követően többet engedtek a riválisuknak, mint kellett volna.



A tréner megjegyezte, megpróbáltak szervezetten védekezni, de a katalánoknak ezt sikerült feltörniük és főként labdavesztések után föléjük kerekedtek.



Hozzátette, öt mérkőzésük van még van hátra a csoportkörben, "hosszú az út". Rebrov megjegyezte, a kiállítás után megpróbálták nyomás alá helyezni ellenfelüket, de a Barcelona olyan klasszisokkal rendelkezik, aki ilyen helyzetben egy az egyben is meg tudják oldani a párharcokat.



Ronald Koeman, a Barcelona vezetőedzője elmondta, jó mérkőzést játszottak, bár kicsit nehezen vették fel a mérkőzés ritmusát és hagyták játszani a Ferencvárost a találkozó elején.



Megjegyezte, ez történik ha "lejjebb adnak az agresszióból" és abból a nyomásgyakorlásból, ami a Barcelona játékát jellemzi. A holland tréner hozzátette, a második félidőben már egy igazán jól futballozó csapatot látott, amely emberhátrányban is bizonyított.



Sigér Dávid, a Ferencváros válogatott középpályása arról beszélt, hogy a Barcelona a második félidőben érezhetően ritmust váltott, és rendkívül nehéz volt megszerezni a labdát. Hozzátette, felemelő, megtisztelő és inspiráló érzés volt ebben a stadionban egy ilyen csapat ellen pályára lépni.

