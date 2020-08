A labdarúgó Bajnokok Ligája fináléja után, több egykori győztes is gratulált a Bayern Münchennek a másodszori triplázáshoz. A 2013-ban győztes csapatból, megszólalt a hét évvel ezelőtti találkozót eldöntő Arjen Robben valamint a 35 éves francia szélső, Franck Ribéry.



Arjen Robben: "Büszke vagyok a fiúkra. Gratulálok a Bayern Münchennek és minden rajongójának!"



Frank Ribéry: "Megérdemelték a győzelmet. Hansi remek munkát végzett a csapattal. Egy őrült szezon után újabb tripla. Gratulálok srácok!"



Bixente Lizarazu, a 2001-es BL-győztes csapat tagja: "Mind a bajoroknak, mind a PSG-nek nagyszerű támadósora van. Minden döntő egy lélektani harc is. Robert Lewandowski azért érkezett Münchenbe, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját, aki így a klub legendájává vált. A BL-győzelem érzését 2001-ben én is megtapasztalhattam. Hét év után nagyon fontos volt, hogy a Bayern megnyerje a Bajnokok Ligáját."





Fotó:Boris Streubel/Getty Images





A német labdarúgás vezetői is elégedetten értékelték a mérkőzést.



Rudi Völler 1993-ban BL-győztes játékos, korábbi szövetségi kapitány: "Gratulálok a Bayernnek! Évek óta a legjobbak Németországban, de 2020-ban egész Európát bevették. A Bundesligában hihetetlen sorozatban vannak, és megnyerték a Német Kupát is. A triplázás Hansi Flick munkájának eredménye."



Oliver Bierhoff sportigazgató: "Ez óriási eredmény. A Bayern nem hagyott kétséget. Különösen nagy öröm, hogy ezt egy német edzővel érték el. Ez fontos a német labdarúgás szempontjából."

Borítókép: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images