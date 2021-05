Mostani szezonjának legfontosabb mérkőzésére készül a Paris Saint-Germain, amelynek egygólos hátrányból kellene megfordítania az elődöntős páharcot kedden este a Manchester City vendégeként ahhoz, hogy bejusson a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába.

A párizsiak múlt szerdán 2-1-re kaptak ki az angoloktól saját pályájukon, így a City nagyon kényelmes helyzetbe került a visszavágót illetően. Josep Guardiola vezetőedző tanítványai szinte már megnyerték a Premier League mostani kiírását, ennek megfelelően a katalán szakember a hétvégi fordulóban pihentetni is tudott. A felforgatott összeállítás ellenére a manchesteriek 2-0-ra legyőzték vendégként a Crystal Palace-t, vasárnap pedig már meg is ünnepelhették volna a bajnoki aranyat, ha a címvédő Liverpool legyőzi a második helyen álló Manchester Unitedet. Erre a mérkőzésre azonban nem kerülhetett sor, az MU szurkolói ugyanis a klub tulajdonosai elleni tüntetést szerveztek, és bejutottak az Old Trafford gyepére, így a találkozót elhalasztották.

A City tehát nyugodt körülmények között, a párizsi győzelemben kulcsszerepet vállaló játékosainak pihentetése mellett tudott készülni a keddi visszavágóra, míg a PSG ennél jóval kedvezőtlenebb helyzetben van. Mauricio Pochettinónak nem volt lehetősége arra, hogy a meghatározó futballisták közül többnek is pihenőt adjon, a francia bajnokságban címvédő párizsiak ugyanis még mindig csak másodikak a Lille mögött, így az ötödik helyen álló Lens elleni hazai meccset mindenképpen meg kellett nyerniük. Neymarék teljesítették a feladatot, 2-1-re győztek, és változatlanul egy ponttal maradnak el az első helytől a Ligue 1 tabelláján, ám most bizonyára minden figyelmüket a keddi BL-elődöntős visszavágó köti le.



Fotó: Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images

A PSG-nek bravúros teljesítményre lenne szüksége, hogy sorozatban másodszor bejusson a BL fináléjába, míg ha a Manchester Citynek sikerül megakadályoznia ebben a francia riválist, akkor története első döntőjére készülhet a legrangosabb európai kupasorozatban. A világbajnok Kylian Mbappé a hétvégén nem lépett pályára a PSG-ben, a City elleni első találkozón ugyanis kisebb vádlisérülést szedett össze, kedden viszont valószínűleg bevethető lesz. Pochettino a hétvégi bajnokin Leandro Paredest és Alessandro Florenzit is pihentette, így vélhetően a középpályás és a jobbhátvéd kezdő lesz Manchesterben. A szintén középpályás Marco Verratti 30 percet játszott csak a Lens ellen, ezért nagy valószínűséggel ő is a kezdő tizenegyben kap majd helyet kedden este.

A másik oldalon Guardiolának nincs gondja sérültekkel, gyakorlatilag a legerősebb kezdőcsapatát küldheti pályára. A PSG feltámadásában a fogadóirodák sem látnak túl nagy fantáziát, Neymarék manchesteri győzelme közel ötszörös oddson fogadható, de a döntetlen is több mint négyszeres pénzt ér, miközben a City hazai sikerére a tét valamivel több mint másfélszeresét fizetnék ki a bukmékerek. A mérkőzés 21 órakor kezdődik kedden este, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Xavier Laine/Getty Images