A Liverpool a labdarúgó Bajnokok Ligája második elődöntőjének odavágóján 2-0-ra legyőzte a Villareal együttesét.

A vörösök egykori legendás támadóját, Peter Crouchot – aki jelenleg a BT Sport szakértője – a találkozót felvezető műsorban megkérdezték, hogy tudja- e, ki volt az a játékos, aki utoljára gólt szerzett a Liverpool színeiben BL elődöntőben

„Én voltam?” – válaszolta helytelenül a támadó. – Mind a műsorvezető, mind a másik két szakértő, Rio Ferdinand és Michael Owen is nevetett a helytelen válaszon.

Crouchot korábban már, 2021. áprilisában is megkérdezték, hogy nevezzen meg labdarúgókat, akik lőttek gólt a Liverpool színeiben a BL negyeddöntőjében. Az egyik válasz épp ő maga volt, de ő erre nem emlékezett.

Crouch valószínűleg azt gondolta, hogy a műsorvezető most is kitol vele, ezért megnevezte saját magát. A helyes válasz Dvorick Origi lett volna.



Erre Crouch ennyit mondott: "Elnézést elfelejtettem. Tizenöt évvel ezelőtt játszottam utoljára futballmérkőzésen."

"Was it me, yeah?" @petercrouch delivers yet another classic line! #UCL pic.twitter.com/5K8B62asiy