Huszonötödik klubként hódította el az UEFA Szuperkupát a Manchester City csapata, mely büntetőkkel diadalmaskodott a Sevilla felett az 1-1-es rendes játékidőt követően. Ezzel párhuzamosan Pep Guardiola lett az első edző, aki három különböző klubbal is felülhetett a trónra, de nem csak emiatt volt boldog az ünneplést követően a sajtótájékoztatón.

„A múltban többször gondom akadt azzal, hogy úgy éreztem, kifogytam a motivációból, amikor a csapat gyakran trófeákat nyert. De ma, nem volt ilyen érzésem. Nagyon örülünk, hogy máris van egy trófeánk. Egyet már kihagytunk, amivel teljes lehetett volna a kép, a következő is érkezik, amikor lehetőség nyílik rá.”

Napjaink futballjának egyik lángelméje vélhetően a FIFA klubvilágbajnoki trófeájára gondolt, és ugyan Jack Grealish kijelentette, hogy most nincs helye hatalmas tivornyázásnak, mert főnöke megtiltotta, azért ő is boldogan állt a kamerák elé 5-4-re megnyert tizenegyespárbaj után, ahol ő is értékesített egyet.

„Hihetetlen volt. A menedzser egyértelművé tette a meccs előtt, mennyire meg akarja nyerni ezt a trófeát. Egyébként is meg akarsz mindent nyerni, de ez további benzint adott nekünk. A klub soha nem nyerte meg. Csodálatos érzés.”

A baba-kékek legközelebb szombaton lépnek pályára, hazai környezetben fogadják azt a Newcastlet, ami az első fordulóban az Aston Villa 5-1-es leigázásával jelezte: idén is komoly tényező kíván lenni a Premier League-ben. A találkozót 21 órától a Spíler 1-en tudják követni a bajnokság szerelmesei.

Borítókép: Getty Images / Chris Brunskill/Fantasista