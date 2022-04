Mesut Özilt lenyűgözte egykori csapattársa, Karim Benzema teljesítménye.



A Real Madrid 4-3-ra kikapott a Manchester City ellen az Etihad Stadionban a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A Királyi Gárda a vereség ellenére harcban maradt a továbbjutásért, amihez jócskán hozzájárult a két gólt szerző Karim Benzema is.



A francia válogatott játékosa 2-0-s állásnál talált be először, majd a második félidőben panenkázott egyet. Benzema ezzel már 41 gólnál jár a szezonban, a fogadóirodáknál pedig ő lépett elő az Aranylabda legnagyobb esélyesének. Azonban nemcsak szerintünk járna a legrangosabb elismerés a franciának, egykori csapattársa, Mesut Özil közösségi oldalán fejtette ki ezzel kapcsolatos követelését.



"Micsoda fantasztikus játék. Add oda a srácomnak, Benzinek az Aranylabdát” – írta bejegyzésében.

What a fantastic game Give my boy Benzi the Ballon D'Or #MCIRMA @Benzema @ChampionsLeague