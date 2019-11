Öt csapat, a Paris Saint-Germain, a Bayern München, a Manchester City, a Juventus és az Atlético Madrid biztosíthatja nyolcaddöntős helyét szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.

Az A csoportban a százszázalékos Paris Saint-Germain biztosan a legjobb 16 közé lép, amennyiben a papírformának megfelelően saját közönsége előtt legyőzi a Club Brugge együttesét. Bár a párizsiak listavezetőként meglepő vereséget szenvedtek pénteken a francia élvonalban sereghajtó Dijon otthonában, így is esélyesek belga riválisuk ellen, amelynek vendégeként 5-0-s győzelmet arattak két hete. Kylian Mbappéék döntetlennel is továbblépnek, ha a Real Madrid és a Galatasaray összecsapásán nem születik török siker. A rapszodikusan szereplő spanyol klubnak viszont fontos begyűjtenie a három pontot a Santiago Bernabéu Stadionban, ahol szombaton gól nélküli döntetlent játszott a Real Betisszel. Zinedine Zidane tanítványai számára bizakodásra adhat okot, hogy az isztambuli riválist a legutóbbi négy alkalommal legyőzték.



Az eddigi három találkozóján szintén győztes Bayern München az Olimpiakosz elleni hazai sikerrel továbblépne a B jelű négyesből, ám a bajorok nincsenek jó passzban, miután szombaton 5-1-re kikaptak az Eintracht Frankfurttól, a klubvezetés pedig másnap menesztette a kispadról Niko Kovac vezetőedzőt. Így a görögök ellen Hans Flick pályaedző irányítja a csapatot, amely döntetlennel is biztos nyolcaddöntőssé válik, amennyiben a Tottenham Hotspur győzelemmel távozik a Crvena zvezda otthonából.



A C csoportban a legutóbbi öt tétmeccsén százszázalékos Manchester City a BL-ben pont nélkül álló Atalanta vendégeként lép pályára a milánói San Siróban, és ha megőrzi tökéletes mérlegét, az utolsó két játéknaptól függetlenül továbbjut. Sőt, a csoportelsőséget is megszerzi, ha eközben döntetlen születik a Dinamo Zagreb és a Sahtar Donyeck összecsapásán.



A D jelű kvartettből mindkét hétpontos együttes, a Juventus és az Atlético Madrid továbbléphet. Ehhez a Zebráknak a Lokomotiv Moszkva, a Matracosoknak a pont nélküli Bayer Leverkusen otthonából kell elvinniük a három pontot - a spanyoloknak ehhez a moszkvaiak veresége is szükséges.

A szerdai program (az UEFA oldaláról):

csoportkör, 4. forduló:



A csoport:

Paris Saint-Germain (francia) - Club Brugge (belga) 21.00

Real Madrid (spanyol)-Galatasaray (török) 21.00

Az állás: 1. Paris Saint-Germain 9 pont, 2. Real Madrid 4, 3. Brugge 2, 4. Galatasaray 1

B csoport:

Bayern München (német)-Olimpiakosz Pireusz (görög) 18.55

Crvena zvezda (szerb)-Tottenham Hotspur (angol) 21.00

Az állás: 1. Bayern München 9 pont, 2. Tottenham 4, 3. Crvena zvezda 3, 4. Olimpiakosz 1

C csoport:

Dinamo Zagreb (horvát)-Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00

Atalanta (olasz)-Manchester City (angol), Milánó 21.00

Az állás: 1. Manchester City 9 pont, 2. Dinamo Zagreb 4 (6-4), 3. Sahtar Donyeck 4 (4-6), 4. Atalanta 0

D csoport:

Lokomotiv Moszkva (orosz)-Juventus (olasz) 18.55

Bayer Leverkusen (német)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

Az állás: 1. Juventus 7 pont (7-3), 2. Atlético Madrid 7 (5-2), 3. Lokomotiv Moszkva 3, 4. Bayer Leverkusen 0

