A Bajnokok Ligája szerda esti játéknapjának legjobban várt mérkőzésén az Arsenal fogadta hazai pályán a Sevilla csapatát.

Az Arsenal hazai pályán magabiztos sikert aratott a Sevilla ellen, és szinte egy percig nem volt kérdés az Ágyúsok sikere. Az első félidőben Trossard szerzett vezetést az Arsenalnak, majd a félidőből visszatérve továbbra is stabilan játszottak a hazaiak, aminek meg lett az eredménye ugyanis a 64-dik percben Saka szerezte meg a hazaiak második gólját, amivel végül be is állította a találkozó végeredményét. Az Arsenal ezzel a sikerrel fölényesen vezeti a csoportját.

A Real Madrid hazai pályán egészen simán húzta be a győzelmet a Braga ellen. Ugyan az első félidőben a Braga jutott büntetőhőz, de végül Lunin, (aki Kepa helyére ugrott be a kezdőbe) sikeresen hárítani tudta azt. Ezek után pedig már nem volt megállás a hazaiak számára, akik Diaz, Vinicius Junior és Rodrygo góljaival 3-0-ás győzelmet arattak. A Real pedig toronymagasan vezeti a saját csoportját és készülhet az egyenes kieséses szakaszra.

A Mancester United azok után, hogy két gólós előnybe került a Kobenhavn ellen, azok után képes volt elbukni a biztosnak tűnő győzelmet és vereséget szenvedni. Marcus Rashford belépőjét a játékvezető egy piros lappal honorálta, aminek köszönhetően már az első félidőben emberhátrányba kerültek a Vörös Ördögök. Ez pedig megbosszulta magát, mert elég hamar még az első játékrész végén egyenlíteni tudtak a hazaiak. A második félidőben aztán ismét vezetést tudott szerezni a Manchester egy büntetőből, amit Bruno Fernandes értékesített, de ez sem volt elég a győzelemhez ugyanis a hazaiak a 83-dik percben megint egyenlítettek. A hidegzuhany pedig csak ezek után érkezett, amikor a 87-dik percben vezetést szereztek a hazaiak és ezzel beállították a 4-3-as végeredményt. A United ezzel a vereséggel pedig csak az utolsó helyen áll a csoportjában.

További eredmények, az Inter és a PSV is egygólos sikerrel szenvedte ki a győzelmet, míg a Bayern München a saját mérkőzésének a végén ébredt fel, és nyert végül 2-1-re.

Borítókép: James Gill - Danehouse/Getty Images