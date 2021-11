Xavi szerint csapata, az FC Barcelona győzelmet érdemelt volna a Benfica ellen kedden a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a gól nélküli döntetlen után viszont nincs más választása, győznie kell a zárókörben a Bayern München vendégeként.

A katalán együttes irányítását a múlt hét második felében vette át a gárda korábbi klasszis középpályása, aki úgy véli, eddigi két mérkőzésén egyértelművé vált, hogy a rivális kapuja előtti határozottságon kell javítani az eredményesebb futballhoz.

"Sokkal jobbak voltunk a Benficánál. Amennyiben sikerült volna gólt szereznünk, most arról beszélnénk, hogy milyen kiváló meccset produkáltunk. Így viszont egy valójában keveset érő pontot szereztünk, az utolsó játéknapon pedig úgy megyünk majd Németországba, hogy győznünk kell" - mondta a 0-0-t követően a szakember, aki a klub történetének sorozatban a 13. olyan vezetőedzője, aki nem kapott ki első BL-összecsapásán. - "Eddigi két közös meccsünkön egyetlen gólt szereztünk, azt is büntetőből, ami egyértelműen mutatja, hogy sokkal hatékonyabbnak kell lennünk a jövőben. Most már nyernünk kell Münchenben, mi vagyunk a Barca."

A Barcelona 133. hazai BL-meccsén mindössze nyolcadik alkalommal játszott gól nélküli döntetlent, s a találkozón lesről eredményes Ronald Araujo is azon kesergett, hogy képtelenek voltak bevenni a portugálok kapuját.

"Nagyon hiányzott a gól, ami a kulcs a továbbjutáshoz. A hozzáállásunk nagyszerű volt, de nagyon feszes volt a védelmük" - mondta az uruguayi hátvéd.

A döntetlennel a második Barcelonának két pont az előnye a harmadik Benficával szemben az utolsó kör előtt, s mivel az egymás elleni eredmények a portugáloknak kedveznek, a katalán gárda kiesik a sorozatból, ha nem tud nyerni a már biztosan csoportelső Bayern otthonában és a Benfica saját pályáján legyőzi Dinamo Kijevet.

Borítókép: Twitter