Az RB Leipzig játékosa, Christopher Nkunku minden idők egyik legfurcsább gólörömét produkálta a Sahtar Donyeck ellen.



A Lipcseiek tökéletesen kezdték utolsó csoportmeccsüket a Bajnokok Ligájában, és tíz perccel a kezdősípszó után vezetést szereztek Nkunku révén.



A játékos ugyanakkor nemcsak a találatával hívta fel magára a figyelmet, hanem gólörömével is. Az ünneplés során a francia egy piros lufit kapott elő a sportszárából, majd a szurkolók szeme láttára felfújta azt és a szájából kilógó léggömbbel pózolt. A szurkolók imádták a nem mindennapi jelenetet és rögtön hozzászólásokkal árasztották el az esetről készült videót.

Have you ever seen this?!



Christopher Nkunku celebrates his goal tonight by blowing up a balloon on the pitch! pic.twitter.com/N9TK0fKIrs