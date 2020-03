Mint arról beszámoltunk a PSG hazai pályán 2-0-ra nyert, így 4–3-as összesítéssel búcsúztatta a Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A franciák három év után jutottak be ismét a nyolc közé.

A BVB fiatal támadója, Erling Braut Haaland a visszavágó előtt az egyik közösségi oldalán egy fotót osztott meg „Párizs az én városom, nem a tiétek.” címmel.

Erling Haaland uploaded a snapchat yesterday at his Paris hotel with the caption: "My City not yours."



Neymar uploaded the pic on his Instagram with the caption: "Your City is in Norway bro go back. Paris our city, not yours."



The main reason why PSG are trolling Haaland pic.twitter.com/vm5VRSQcjc